Quién es Rosmery Maturana, la mujer que se hizo conocida por su picante cercanía con Javier Milei

Frente a las acusaciones, la propia interesada optó por el silencio estratégico. En una entrevista con Infama, aclaró que su relación con Javier Milei fue particular y no contractual: "Yo no trabajé nunca con Javier, lo asesoré, pero por una cosa nuestra en todo el año de campaña". Reconoció haber intervenido en su cambio de look , corbatas, camperas y trajes, pero negó vínculos formales con el partido. Sobre los rumores que la vinculan al distanciamiento de la pareja, se limitó a decir: "Pregúntenle a Yuyito", sin profundizar en el tema.