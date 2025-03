Escándalo: Yanina Latorre destruyó a Jorge Rial por las críticas a su marido

Yanina Latorre hizo su estreno en "Sálvese quien pueda", programa donde es la conductora y que tiene a Lizardo Ponce, Federico Popgoldy Ximena capristo como panelistas. En este inicio, la conductora no se guardó absolutamente nada y atendió a Jorge Rial luego de que trató a ella y a su marido de ensobrados.

"No hay periodista más ensobrado es el deportivo", expresó el conductor de "Argenzuela" y esto hizo que Yanina descargara su furia: "Mi marido es el mejor comentarista de fútbol que hay en la Argentina", comenzó diciendo la conductora con cierta molestia por los comentarios de Rial.

Además, agregó: "Metete conmigo, Rial. Decime ensobrada... pero no te metas con Diego. Hizo un carrerón y ganó mucha guita. No agarra sobres", subrayó la conductora. Pero esto no fue todo, y expresó: "Yo me saco mi pasaje en avión en primera y me lo pago de mi bolsillo porque me va bien".

Yanina contra Jorge Rial. Foto: captura de pantalla/ América TV.

En este furioso descargo que realizó Yanina, ella le dio muy duro a Rial expresando que "Siempre que me quieren pegar, o soy vieja, soy botinera, o ahora mi marido es ensobrado. Lo grave no es que un representante pague, lo grave es trabajar en un canal y que te paguen para meterte con el Gobierno", finalizó.

Yanina Latorre destrozó a Jorge Rial en vivo:

Esta polémica viene por un comentario que lanzó Latorre días atrás en LAM donde expresó que los periodistas de C5N eran todos ensobrados. En este marco, se peleó fuertemente con Marcela Feudale quien también se encuentra como panelista en el programa de Ángel de Brito.