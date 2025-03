Escándalo: filtraron un fuerte audio entre Martín Redrado y Luciana Salazar

En las últimas semanas, el escándalo entre Martín Redrado y Luciana Salazar volvió a explotar. Es que la modelo realizó fuertes acusaciones contra su expareja en diferentes medios de comunicación y Viviana dio a conocer un audio exclusivo que no se conocía hasta el momento.

"Van a escuchar a una pareja como lo eran Luciana Salazar y Martín Redrado... Ella le dice a él que tiene que hacerse cargo de Matilda, que era lo que le prometió", comenzó diciendo Viviana a modo de introducción de lo que fue un fuertísimo audio entre la expareja.

En esta prueba se puede escuchar a Redrado comentándole a Luciana que habló con su actual pareja sobre las visitas para ver a Matilda: "El tema está planteado, el viernes no sé si la voy a ver (a Matilda)", le expresó Martín a la modelo respecto a la situación con la menor.

El contundente audio entre Martín Redrado y Luciana Salazar:

En un tono enojado, Luciana se cansó y le hizo un fuerte reproche a Redrado: "Pero si ella ya sabe que nos estamos viendo, Martín... Que no te lo diga a vos es otra cosa, ya lo sabe". Inmediatamente, el expresidente del Banco Central le contestó: "No sé si lo sabe o no lo sabe, pero el tema está planteado".

Luciana Salazar, ante esto siguió enfurecida con su ex: "Sabés que nos llamó el otro día a la oficina, sabés que fue ella. Si ella no quiere venir, que por lo menos yo la pueda llamar o que la llamemos cuando estés vos, y que le avises y que yo esté al tanto de que ella sabe que nosotros nos vemos con la nena, no sé qué le pasa a esa mujer porque yo no le hice nada".