Elba Marcovecchio confirmó que llevará a Wanda Nara a la Justicia y la destruyó

Una inesperada guerra surgió entre Wanda Nara y Elba Marcovecchio (abogada de Mauro Icardi) luego de la entrevista que brindó la conductora en LAM junto a Ángel de Brito. Es que la mediática le comentó al periodista que tenía un secreto guardado de la letrada y esta frase la hizo estallar.

En el programa "Diario de Mariana", Elba Marcovecchio decidió romper el silencio y confirmó que llevará a la Justicia a Wanda Nara. La conductora le preguntó si le sorprendieron las declaraciones y ella subrayó que "en el momento si y en otras circunstancias no, esto es parte de toda una conducta desplegada, en estas circunstancias me tocó a mí"

"La voy a demandar ya mismo y estamos cursando las partes previas que son las cartas documentos que no es a los fines de una retractación", explicó Elba. Además, agregó: "La palabra de ella retractándose no me interesa en lo más mínimo porque lo hizo ya lo dijo".

Elba Marcovecchio contra Wanda Nara:

Respecto a la causa judicial, Marcovecchio dejó en claro que "nosotras estamos haciendo un trabajo y somos las representantes de Mauro Icardi que es su exmarido... Acá estamos hablando de un expediente que ella hizo público", comentó con un claro dardazo a Wanda.

La frase de Wanda Nara que desató el enojo de Elba fue en Twitter, donde la empresaria fue letal: "Y en estos días les cuento la historia de una abogada. Por respecto a su ex que ya no está estoy pensando si contarlo o no... Pensé que lo peor que tenía era ser chorra de un marido internado grave, pero hay algo peor", fueron las frases de la conductora contra la letrada.