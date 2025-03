Natalia Lobo rompió el silencio tras desmayarse en el teatro y reveló qué fue lo que le sucedió sobre el escenario

El pasado sábado primero de marzo, debutó en el Palacio Libertad una obra homenaje a Mirtha Legrand, titulada Mirtha, el mito. Dirigida por José María Muscari, en la propuesta participaron: Vanesa Butera; Julia Calvo; Victoria Carreras; Vera Frod; Andrea Ghidone; Natalia Lobo; Tiki Lovera; Belén Pasqualini; Anita Pauls; María Rojí; Dedé Romano; y Heidy Viciedo. También estuvieron las bailarinas Romina Fos; Delfina García Escudero; y Josefina Oriozabala.

Pero el estreno de la obra tuvo una complicación. En las últimas horas, se comenzó a viralizar una grabación de la función en la que una de las actrices, Natalia Lobo, sufre una descompensación en medio del escenario, causando una gran preocupación. Las colegas de la artista rápidamente fueron a auxiliar a Lobo y también Muscari, que se encontraba en la primera fila del teatro.

Esto fue lo que le ocurrió a Natalia Lobo en el Palacio Libertad

Natalia recuperó la conciencia rápidamente para tranquilidad del público, y se fue del escenario por sus propios medios. Los presentes la ovacionaron, reconociendo su dedicación.

El director de la obra le avisó al público que, tras evaluar la situación de la artista, decidieron no continuar con la obra. "Quédense tranquilos porque Natalia está bien. Vamos a llevarla a una guardia para saber si hay que vendarle la mano o enyesarla", comentó José María.

La actriz se desmayó en plena obra. Créditos: Instagram Lalobo_nat.

Finalmente, el pasado domingo, la actriz habló sobre lo que le ocurrió en el Palacio Libertad. La actriz explicó en El Run Run del Espectáculo la razón por la cual se produjo el desmayo en el escenario.

"Estaba en la función, me resbalé en una de las corridas de la coreografía, me apoyé con la muñeca, y me di cuenta y me la quebré en el instante", contó la artista.

La artista reveló en "El Run Run del Espectáculo" qué le sucedió. Créditos: captura de pantalla Instagram Mirilobook.

"Me agarré la mano, seguí, seguí, seguí. Pensé 'si Diego (Diego Armando Maradona) jugó con el tobillo hinchado, yo sigo'. Pero pensaba: '¿Cómo voy a hacer las otras coreografías?'. Seguí, seguí y en un momento evidentemente el dolor me ganó y me desmayé", dijo la actriz.

"Me llevaron a una guardia, tengo un yeso gigante, estoy esperando hablar con un especialista de manos, pero en la semana de carnaval está complicado, pero por lo que están viendo en las placas parece que hay una posibilidad que haya que operar porque está desplazado. Estoy bien, lo lamento en el alma", expresó Natalia Lobo, que espera volver en abril a la obra.