Elba Marcovecchio destruyó a Wanda Nara y opinó de su rol como madre: "Me preocupa..."

Desde que comenzó su guerra mediática con Mauro Icardi, Wanda Nara fue criticada por Yanina Latorre, Susana Roccasalvo e incontables otras figuras del espectáculo. El reciente episodio en el Chateau Libertador no solo generó preocupación por la salud de Wanda Nara, sino que también provocó el implacable testimonio de una de las abogadas del futbolista argentino: Elba Marcovecchio.

La viuda de Jorge Lanata representa legalmente a Mauro Icardi en su lucha judicial contra su expareja, y dejó clara su opinión sobre la empresaria y modelo. En diálogo con "Desayuno americano", la abogada acusó a Wanda Nara de planear una emboscada para el delantero del Galatasaray esa noche en el Chateau. Además, cuestionó a la exconductora de Telefe en su rol de madre de los cinco menores de edad involucrados en la causa.

Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi, fue durísima con Wanda Nara y su rol de madre

"Hay una conducta que me preocupa muchísimo y la voy a decir con todas las letras. A mí me preocupa mucho el ejercicio indirecto de violencia que está ejerciendo Wanda", lanzó Elba Marcovecchio. La letrada clasificó la violencia a la que se refiere como la intención de Wanda Nara de "utilizar un sistema penal que no es natural para la conflictiva familiar. No es natural, lo dijo la jurisprudencia ochocientas veces".

"Lo único que hacen es agravan la conflictiva y es utilizada por el progenitor como brazo ejecutor de una violencia", sostuvo sobre Wanda Nara, quien sería demandada por la China Suárez también por "dañar su honor". "Me parece tremendo utilizar a las criaturas, a los chicos", siguió Marcovecchio, "todo para hacer daño al otro padre, madre, no importa, al otro progenitor, que en este caso ha sido padre de esta criatura durante toda su infancia, durante toda su vida. Me parece que no hay límites".

Las fotos de Wanda Nara que filtró Yanina Latorre e iniciaron una guerra

En medio del caos de su divorcio, Wanda Nara intentó relajarse un poco el martes al atender el partido de Argentina contra Brasil en el Estadio Monumental. Sin embargo, su salida terminó en escándalo cuando Yanina Latorre compartió en su cuenta de Instagram fotos de Wanda Nara en el palco preferencial de Telefe disfrutando de un tratamiento VIP en medio de la disputa por la tenencia de sus hijas.

Wanda Nara en el VIP del Estadio Monumental. Foto: Instagram @yanilatorre

El gesto de la emisora con la conductora de "Bake Off Famosos" llamó la atención debido a los rumores de su desplazamiento del canal debido al escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez. De cualquier manera, las fotos filtradas lograron que Wanda Nara se enfureciera con Yanina Latorre, quien reportó en sus siguientes historias que volvió a ser bloqueada por la famosa. "Se calentó", escribió la conductora de América TV.