Los cuerpos de Gene Hackman y su esposa enfrentan una importante complicación que mantiene a su familia en vilo

Mientras continúan apareciendo nuevos detalles de la muerte de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, la familia del actor enfrenta un difícil momento. El proceso sería duro para cualquier familia, pero la gran exposición provocada por la fama de su padre dejó las decisiones de los hijos de Gene Hackman expuestas. En las últimas horas, se filtraron a la prensa detalles de un nuevo obstáculo que deberán enfrentar los sobrevivientes del famoso antes de dejar esta pesadilla atrás.

El dos veces ganador del premio Óscar tuvo tres hijos, Christopher, Elizabeth y Leslie, quienes estuvieron bajo fuego por no notar la muerte de la esposa de su padre una semana antes del fallecimiento del actor. Debido a esto, Gene Hackman vivió en condiciones deplorables antes de morir. Ahora, los hijos del famoso deben pensar dónde será el lugar final de descanso de su padre. Sin embargo, el entierro de Gene Hackman y su esposa encontró un inesperado retraso.

El problema con los cuerpos de Gene Hackman y Betsy Arakawa

Según informó el Daily Mail, aún no está claro si los restos del actor y su esposa serán enterrados en Nuevo México, donde la pareja vivió y murió, o si serán transportados a través de las fronteras estatales a California, donde viven sus hijos. Como si fuera poco, debido a la investigación sobre la muerte de Gene Hackman, la decisión sobre el destino de los restos podría verse afectada por trámites burocráticos.

El entierro de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, podría posponerse indefinidamente. Foto: Shutterstock

"Si él no dejó instrucciones legalmente vinculantes para el entierro o la cremación, el futuro dependerá de una combinación de las leyes estatales, la dinámica familiar y la logística", explicó la abogada Laura Cowan al diario inglés. Y agregó sobre los cuerpos de Gene Hackman y Betsy Arakawa: "Si los hijos de Gene no se ponen de acuerdo sobre qué hacer con su cuerpo, y no existe una directiva escrita, la situación podría complicarse. La disputa podría terminar en los tribunales".

El miedo de la esposa de Gene Hackman antes de morir que lo cambia todo

Como si esto fuera poco, la investigación sobre la muerte de Gene Hackman y su esposa recibió recientemente un inesperado giro. En imágenes obtenidas por Fox News Digital, el peluquero de Arakawa detalló cómo su cliente expresó su preocupación por haber sido seguida en diciembre por un hombre desconocido. "Un hombre se había estacionado frente a su portón y los había seguido en dos ocasiones distintas".

Un fanático siguió a Gene Hackman y su esposa semanas antes de su muerte. Foto: Shutterstock

Lo que le llamó la atención al peluquero fue que, de acuerdo con el testimonio de Arakawa, el desconocido sabía qué auto conducía la pareja. La primera vez que lo vieron, el hombre se acercó con una carpeta llena de fotos de Gene para que el actor las firmara. La segunda vez, se les acercó para ofrecerles una botella de vino. La posibilidad de intenciones criminales por parte de esta misteriosa figura abrió una nueva teoría sobre la muerte de Gene Hackman.