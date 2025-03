La esposa de Gene Hackman reveló un impactante temor antes de morir y ahora llama la atención de los investigadores

Siguen apareciendo nuevos datos sobre la muerte de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa. A un mes del hallazgo de los cuerpos de la pareja en su mansión de Nuevo México, la investigación policial continúa y recibió un inesperado nuevo giro. Después de que un video de la policía filtró el emotivo pedido de la hija de Gene Hackman poco después de su muerte, otro video similar reveló el miedo que perseguía a la esposa del actor antes de morir.

La muerte de Betsy Arakawa todavía está rodeada de misterio. Según la autopsia oficial, la pianista clásica falleció de una infección pulmonar llamada hantavirus, que se contrae al entrar en contacto con roedores infectados. La teoría tomó fuerza al conocerse el penoso estado de la casa de Gene Hackman cuando las autoridades encontraron su cuerpo. Sin embargo, el testimonio del peluquero de Arakawa inició una inesperada nueva teoría.

Betsy Arakawa temía estar siendo perseguida antes de morir

En imágenes de cámara policial obtenidas por Fox News Digital, el estilista de Arakawa detalló cómo la esposa de Gene Hackman expresó su preocupación por haber sido seguida en diciembre por un hombre al que nunca había visto. "Me comentó que un hombre se había estacionado frente a su portón y los había seguido en dos ocasiones distintas". Lo que le llamó la atención al peluquero fue que, de acuerdo con el testimonio de Arakawa, el desconocido sabía qué auto conducía la pareja.

El estilista de Betsy Arakawa reveló nuevos detalles del caso. Foto:

Departamento del Sheriff del Condado de Santa Fe

Según el peluquero, la primera vez que lo vio el hombre siguió a Gene Hackman y su esposa desde su casa hasta un restaurante. Betsy le contó que el hombre había "sacado una carpeta con fotos de su esposo y quería que las firmara". Betsy se negó y hasta lo retó por ser descortés y molestarlos en la vía pública. La segunda vez, el hombre los volvió a seguir y se les acercó para ofrecerles una botella de vino.

La esposa de Gene Hackman realizó una llamada el día después de su "muerte"

La muerte de Betsy Arakawa sigue alucinando a la policía. Recientemente, se descubrió que la pianista realizó múltiples llamadas telefónicas a una clínica de salud el 12 de febrero, un día después de su presunta fecha de muerte. Todavía más llamativo, los profesionales que se comunicaron con ella no recibieron consultas sobre problemas respiratorios, algo que Arakawa debía estar sintiendo si estaba infectada con hantavirus como indica su autopsia.

Sigue el misterio alrededor de la muerte de Betsy Arakawa. Foto: Shutterstock

"Llamó y describió algo de congestión, pero no mencionó dificultad respiratoria, falta de aire ni dolor en el pecho", le dijo el doctor Josiah Child de la clínica Cloudberry Health a la BBC. "Me había llamado un par de semanas antes de su muerte para preguntar sobre la posibilidad de hacerle un ecocardiograma a su esposo", agregó el experto, y subrayó que en su llamada con la esposa de Gene Hackman no notó en ella síntomas de dificultad respiratoria.