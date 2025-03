La impactante información de Betsy Arakawa, la esposa de Gene Hackman, encontrada en su celular que podría cambiar el curso de la investigación

Mientras los amigos de Gene Hackman apuntan contra su esposa, la policía reveló nueva información que podría cambiarlo todo. La investigación, que continuará hasta que se establezca una sólida cronología de las dos muertes, consiguió acceso al teléfono de Betsy Arakawa. Dentro del dispositivo, hicieron un hallazgo impactante: la esposa de Gene Hackman seguía viva un día después de su "muerte", tirando por tierra la actual teoría sobre su fallecimiento.

La oficina del Sheriff de Santa Fe, la ciudad de Nuevo México donde murió el dos veces ganador al premio Óscar, anunció inicialmente que Arakawa falleció de hantavirus el 11 de febrero y su marido murió de complicaciones cardíacas una semana después, el 18. Los cuerpos de Gene Hackman y su esposa fueron hallados tiempo después, el 26 de febrero. El reciente descubrimiento en el teléfono de la pianista cambia la línea temporal drásticamente.

El teléfono de Betsy Arakawa sumó un nuevo giro a la muerte de Gene Hackman

Según informó la BBC, la policía local descubrió que la esposa de Gene Hackman realizó múltiples llamadas telefónicas a una clínica de salud el 12 de febrero, un día después de su presunta fecha de muerte. Lo que es todavía más llamativo, es que los profesionales que se comunicaron con ella no recibieron consultas sobre problemas respiratorios, algo que Arakawa debía estar sintiendo si estaba infectada con hantavirus como indica su autopsia.

El tiempo de muerte de Betsy Arakawa sigue indeterminado. Foto: Shutterstock

"Llamó y describió algo de congestión, pero no mencionó dificultad respiratoria, falta de aire ni dolor en el pecho", le dijo el doctor Josiah Child de la clínica Cloudberry Health a la BBC. Todo lo contrario, Betsy Arakawa llamó en nombre de Gene Hackman: "Me había llamado un par de semanas antes de su muerte para preguntar sobre la posibilidad de hacerle un ecocardiograma a su esposo". El experto subrayó que la pianista no exhibía síntomas de dificultad respiratoria.

Nuevo escándalo en la causa Gene Hackman: la inesperada traba a su millonaria herencia

Por otro lado, un nuevo escándalo surgió cuando se conoció el inesperado destino de la herencia de Gene Hackman. El actor hollywoodense es sobrevivido por tres hijos, entre los cuales se esperaba dividir su considerable patrimonio. Sin embargo, el portal TMZ informó que el testamento de Gene Hackman incluye un fideicomiso que tenía como única beneficiaria a Betsy Arakawa, quien falleció una semana antes que él.

Gene Hackman le dejó una considerable fortuna a su esposa muerta. Foto: Shutterstock

Este nuevo giro sobre la herencia millonaria de Gene Hackman no es el único problema para los tres hijos del actor. Los amigos de la pareja también están responsabilizando a los tres hijos por no descubrir a tiempo la muerte de su padre, que podría haber sido prevenida si revisaban su hogar antes de que falleciera. Una amiga de Betsy declaró para el Daily Mail: "Todos asumieron que alguien estaría pendiente de ellos (...) Es horrible. Todos se preguntan cómo los hijos de Gene pudieron pasar tanto tiempo sin saber de él y no estar preocupados".