Giro en la causa de Gene Hackman por una misteriosa llamada que habría hecho la esposa del actor un día después de ser declarada muerta

Mientras se decide el destino de la millonaria herencia de Gene Hackman, un nuevo misterio surgió alrededor de la muerte de Betsy Arakawa. La esposa de Gene Hackman apareció momificada en la mansión que compartían, y una autopsia llevó a las autridades a declararla como muerta el 11 de febrero del 2025. Sin embargo, un nuevo testimonio asegura que la pianista estaba todavía con vida el día siguiente a su "muerte", el 12 de febrero.

La policía del estado de Nuevo México confirmó que tanto el actor como su esposa fallecieron de causas naturales. Arakawa habría fallecido a causa del síndrome pulmonar por hantavirus (SPHV), una enfermedad respiratoria causada por exposición a roedores infectados. Gene Hackman, quien vivía aislado y dependiente de su esposa, murió una semana después por una afección cardíaca agravada por su Alzhéimer. El misterio parecía terminado, hasta que se conocieron nuevos detalles.

La llamada de Betsy Arakawa, esposa de Gene Hackman, un día después de su "muerte"

El director del centro médico Cloudberry Health, el Dr. Josiah Child, declaró para el Daily Mail este domingo que recibió una llamada de Betsy Arakawa un día después de su "muerte": "La Sra. Hackman no falleció el 11 de febrero porque llamó a mi clínica el 12 de febrero", aseguró. El profesional también remarcó que la consulta de la pianista no fue por problemas respiratorios suyos, sino para "hacerle un ecocardiograma a su esposo".

Nuevo misterio alrededor de la muerte de Betsy Arakawa, esposa de Gene Hackman. Foto: Shutterstock

"Habló con uno de nuestros médicos, quien le indicó que viniera esa tarde. Le concertamos una cita, pero nunca se presentó. No presentaba ningún síntoma de dificultad respiratoria. La cita no estaba relacionada con el hantavirus", remarcó el Dr. Child. Las últimas horas de la esposa de Gene Hackman tampoco revelaron que estuviera percibiendo serios problemas respiratorios: "Es sorprendente que la Sra. Hackman hablara por teléfono con mi consultorio el 10 y el 12 de febrero y no presentara dificultad respiratoria".

Los últimos días de Betsy Arakawa, esposa de Gene Hackman

El doctor Jeffrey Klausner, especialista en enfermedades infecciosas, explicó para TMZ que el hantavirus impacta el cuerpo rápidamente y, al exhibir síntomas similares al resfrío, es frecuentemente ignorado a pesar de matar a una de tres personas. En sus últimos días, Betsy Arakawa habría experimentado algo similar a la neumonía severa, explicó el experto, teniendo más y más dificultades para respirar hasta que finalmente perdió la conciencia en el baño.

La misteriosa muerte de Betsy Arakawa. Foto: Shutterstock

Sin embargo, los últimos movimientos de Arakawa horas antes de morir no denotaron dolor o complicaciones respiratorias en la mujer de 65 años. El 11 de febrero, la pianista visitó el supermercado, una farmacia y hasta compró alimentos para mascotas en una veterinaria, supuestamente para Zinna, el perro de Gene Hackman que murió por inanición al no recibir comida y agua tras la muerte de sus dos dueños.