Revelan la decisión de Gene Hackman que derivó en su macabra muerte y en la de su esposa

Después de semanas de investigación, se confirmó que Betsy Arakawa murió por un virus respiratorio y Gene Hackman convivió con su cuerpo una semana antes de fallecer por una enfermedad coronaria, con el Alzhéimer como factor contribuyente. En medio de la consternación por los trágicos últimos días de Gene Hackman antes de morir, expertos revelaron la decisión del querido actor que agravó su salud al punto de su muerte.

Con 95 años y Alzhéimer avanzado, el dos veces ganador del premio Óscar dependía completamente de su esposa en el día a día, y no mantenía contacto frecuente con el afuera. Al vivir aislados en su mansión de Nuevo México, donde se mudaron para alejarse de la mirada del público, Arakawa asumió el rol de su cuidadora. La dependencia que generó fue tal que, tras su repentina muerte, Gene Hackman no alimentó a su perra enferma y terminó también provocando su fallecimiento.

El estilo de vida de Gene Hackman que aceleró su enfermedad cognitiva

Según le contó a The Mirror el doctor Tim Beanland, especialista en Alzhéimer, la vida aislada de Gene Hackman podría haber aumentado su riesgo de padecer la enfermedad y la rapidez con la que empeoró: "El aislamiento social está vinculado a un mayor riesgo de demencia. Es posible que el aislamiento reduzca la estimulación cerebral, lo que puede contrarrestar la demencia".

La vida reclusa de Gene Hackman habría agravado su Alzheimer. Foto: Shutterstock

La decisión de aislarse de la sociedad para concentrarse en su escritura, tras retirarse de la actuación en 2008, terminó poniendo en riesgo la salud del actor y la de su esposa. También explica por qué se tardó dos semanas en descubrir el cuerpo de Betsy Arakawa tras su dolorosa muerte: la naturaleza reclusa de la pareja evitó que se elevaran alarmas sobre su ausencia hasta que fue demasiado tarde para salvar la vida de Gene Hackman.

La palabra de los vecinos de Gene Hackman sobre el actor de Hollywood que murió

La investigación policial sobre la muerte del actor y su esposa llevó a las autoridades y la prensa a cuestionar a los vecinos de la pareja; sin embargo, muchos se dieron cuenta de que sabían muy poco sobre ellos. James Everett, quien vivió en la casa vecina a Gene Hackman por unos cinco años, comentó a The Mirror: "Ellos tienen una puerta, nosotros tenemos una puerta, y simplemente nunca nos hemos visto".

Gene Hackman y su esposa se mantenían alejados de sus vecinos. Foto: Shutterstock

Harvey Chalker, otro vecino de la zona que vivía cerca de la pareja hace tiempo, declaró al New York Times: "Quería estar tranquilo, no quería que lo molestaran, y no lo culpo". Beau Theriot, quien visita su casa en la zona varias veces al año, comentó: "Sé que hay gente agradable por ahí, pero no la conozco". Solo queda preguntarse si una relación más estrecha con su comunidad habría evitado que Gene Hackman conviviera con el cuerpo de su esposa por una semana antes de morir.