Julia Mengolini y su tajante defensa por los polémicos dichos contra la Selección argentina de fútbol

La periodista Julia Mengolini debió enfrentarse a una densa polémica luego de criticar a la Selección argentina de fútbol, después del partido Argentina-Brasil por el hecho de no pronunciarse de manera política. El video de sus dichos se viralizó en redes sociales y la conductora recibió severas críticas.

Recientemente la periodista Romina Manguel en su programa Radio Con Vos, entrevistó a Julia Mengolini allí realizó un potente descargo sobre la polémica en la que se vio envuelta y apuntó contra Juan Doe por crear el clip viral, por ello expresó: “Es un troll histórico que ahora vive en la Casa Rosada con la nuestra. Se la pasa mirándonos para hacer recortes amainados e instalar sentidos comunes que generan odio”.

Julia Mengolini expuso que Doe tiene como objetivo generar un odio entre los militantes de la Libertad Avanza hacia ella y su canal con los tajantes recortes: “Fueron más de 25 minutos que hablamos de fútbol, de lo lindo que juega la Scaloneta, y agarran este pedazo. Me parece una desgracia la realidad del recorte, pero entiendo que son las reglas de ahora. Pero ¿qué fue lo que yo dije que se entiende que yo no estaba contenta?”.

Julia Mengolini se defendió por el hate que recibió en redes tras sus dichos sobre La Scaloneta

También mencionó lo que dijo sobre la Selección argentina de fútbol en el clip viralizado y explicó a qué se refería con su análisis: “A mí me empaña el recuerdo de esa fiesta popular de cuando ganamos el Mundial, el hecho de que esté gobernando Milei. Porque me parece una desgracia, estamos en una sociedad enloquecida. Entonces me pasa eso. Es una pelotudez, pero me pasa. Yo hablaba del Mundial, no del partido de ayer”.

Sobre su pensamiento respecto a que los jugadores no se exponen en sus ideas políticas, Julia Mengolini sentenció: “Como son héroes nacionales y por eso los queremos, es ahí donde duele que no digan nada con que le pagan a los jubilados, que los reprimen… nunca dicen nada. No le estás exigiendo a alguien que te chupa un huevo, pero como los queremos un montón, ahí digo ‘qué pena, el único que dice algo es Licha Martínez’. Entonces ahí vienen los trolls, te recortan y te hacen un quilombo”, remarcó nuevamente sosteniendo su postura.

Por último, Mengolini reflexionó sobre el odio que buscan instalar en contra de ella: “Hay que tener mucho cuidado con la lógica del recorte, están hechos con mucha mala intención. De que a Julia Mengolini hay que odiarla porque es una canalla. Me duele eso. A mí un día me van a matar en la calle. Ellos son muy capaces en hablar en términos de redes porque saben dónde recortarlo.”