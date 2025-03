Esteban Trebucq propuso una tregua con Jorge Rial tras su mala relación mediática: "La verdad es..."

Fuera de su faceta periodística, Esteban Trebucq tiene un lado humano que salió a relucir recientemente con su mensaje a Jorge Rial. El conductor de "Argenzuela" estuvo asediado de mensajes de odio recientemente debido a los crímenes de su hija, Morena, y recibió el apoyo de la esquina menos esperada. Siendo que Esteban Trebucq también la pasó mal al aire, el comunicador decidió otorgarle comprensión a su colega a pesar de sus diferencias.

El arresto y excarcelación de Morena Rial se apoderó de la agenda periodística en su momento más picante, y provocó comentarios de figuras en todo el espectáculo argentino. En su nuevo programa de streaming, Esteban Trebucq también comentó de la polémica. "Me preguntan por Morena Rial. Dos cosas. Si una persona robó, debe cumplir con lo que dice la ley. Somos todos iguales ante la ley", comenzó, antes de dirigirse al padre de la famosa.

Las palabras de Esteban Trebucq para Jorge Rial

En un gesto de paz, Esteban Trebucq pidió comprensión hacia Jorge Rial. "Me parece de una bajeza muy profunda agarrársela con el padre, la madre o el tío por los delitos que comete un hijo. Después te puede gustar o no cómo conduce, qué opina, pero agarrársela con un padre por lo que hace su hijo me parece de una bajeza moral muy grande", aseguró el periodista simpatizante de Javier Milei.

"Yo tengo diferencias con él en un montón de cosas, pero en esta le mando un saludo. La verdad es que la debe estar pasando mal, es jodido, una hija con este quilombo. No tiene nada que ver que se la agarren con los padres, sobre todo con una persona que adoptó a alguien. Es un gesto de amor maravilloso", concluyó su mensaje hacia Jorge Rial.

Qué dijo Esteban Trebucq sobre su tensa relación con Luis Majul

Otra figura que recibió el comentario de Esteban Trebucq fue Luis Majul, con quien el "pelado" trabajó en la radio El Observador antes de pasarse a Bondi Live. "¿Por qué te fuiste del canal de Majul? Pará. Majul no tiene ningún canal. Majul es mi amigo. Me lo preguntaron mucho. Lo quiero mucho y me he peleado muchísimo. Le revolee auriculares, lo mandé a la mierda 70 mil veces, y él a mí. Pero lo quiero", comenzó su descargo.

Trebucq afirmó nuevamente su admiración por Luis Majul, cuestionado por la biografía de Jorge Lanata que reeditó después de la muerte del periodista. "Luis es un gran tipo. Un gran profesional. Lo quiero mucho a Luis. Yo estoy muy agradecido con Majul y con toda la gente de El Observador porque ellos querían que siguiera laburando", aseguró.

Sobre su partida de la radio, el "pelado" también aclaró: "Majul no mintió. Es cierto. Yo no podía trabajar en la radio por un tema familiar, algunos lo conocen muy bien. De verdad lo digo, los súper quiero a él y a El Observador".