Terrible reclamo de Nicole Neumann por el bullying que le hacen a su hija en redes: "Le dicen..."

Después de un tiempo fuera del foco mediático con menciones especiales para los looks de Nicole Neumann, la familia de la modelo volvió a ser tema de discusión. En esta ocasión, la fiesta de quinceañera de Allegra, la segunda hija de Neumann y Fabián Cubero, fue lo que inició la discordia. Mientras Mica Viciconte reavivó la interna con Nicole Neumann y su familia, la madre de la cumpleañera decidió usar su alcance para hacer un pedido en nombre de su hija.

De regreso en Argentina tras un viaje a Uruguay donde Nicole Neumann agrandó la familia, la modelo se puso a planear el cumpleaños número 15 de su hija. Tras muchos idas y vueltas, se decidió que Allegra Cubero tendrá su fiesta de quinceañera con la familia de su padre, y después hará un viaje con la familia de su mamá. La decisión generó fuertes reacciones en las redes sociales que Nicole Neumann no dudó en condenar.

El duro reproche de Nicole Neumann a sus seguidores

En diálogo con un móvil de "Mujeres argentinas", Neumann esquivó una pregunta sobre su diálogo con Fabián Cubero y comentó sobre el mal momento que vive Allegra, su hija: "Yo con la única que hablo es con mi hija, no sé por qué tanto tema alrededor. Además, la gente malinterpreta, le están mandando mensajes horribles a mi hija y tiene 14 años. No da".

"Es horrible, no sé por qué el tema salió por algún lado porque es algo interno. Ella es chica, no me interesa que nada sea público y mucho menos que se la involucre a ella", cerró la modelo, furiosa. En el Instagram de Allegra se pueden ver algunos de estos mensajes: "Te vas a arrepentir", "Madre hay una sola", "Ella te llevó en la panza y le hacés algo así" y "Se me cae una ídola", fueron algunos de los comentarios que indignaron a Nicole Neumnann.

El furioso reclamo de Nicole Neumann por el bienestar de sus hijos

Esta no es la primera vez que la jurado de "Los 8 escalones" se pronuncia en nombre de sus hijos. Semanas atrás, Neumann dejó un furioso descargo en sus historias de Instagram reclamando a sus fanáticos por la falta de respeto hacia su espacio mientras esperaba sus valijas en el aeropuerto: "Tengo un tema que es el respeto por el espacio personal. Uno no vive solo", comenzó escribiendo.

El fuerte reclamo de Nicole Neumann. Foto: Instagram @nikitaneumannoficial

"Por supuesto que no es todo el mundo, pero es la gran mayoría. A mi hija la empujaron mientras tenía a Cruz. ¿Podemos ser más empáticos?", agregó. En un segundo posteo, el reclamo de Nicole Neumann se amplió para reflexionar sobre la situación del país: "Creo que un mínimo de empatía y vivir civilizadamente son la base de todo lo que está mal. La gente incendiando bosques, matando por un celular. Está todo muy 'perdido'".