Mica Viciconte apuntó contra Nicole Neumann y reavivó la interna familiar: "Incomodidad"

Se acerca un gran evento en la familia Neumann-Cubero, y la interna entre las dos matriarcas se volvió a incendiar. Días después de que Nicole Neumann mostró su look para entrenar, la modelo habló en una entrevista de la posibilidad de invitar a Mica Viciconte a la fiesta de 15 de su hija Allegra. Horas después, la actual pareja de Fabián Cubero le contestó a Nicole Neumann, y sus declaraciones reactivaron la grieta entre las dos.

Las tres hijas de Fabián Cubero fueron el centro de varios cruces entre las dos madres, aún después de que Nicole Neumann expandiera su familia con Manu Urcera. Después de que se calmaran las aguas del conflicto, los planes para la fiesta de quinceañera reanudaron hostilidades entre la modelo y Viciconte.

Las declaraciones de Mica Viciconte sobre la fiesta de 15 de la hija de Nicole Neumann

Interceptada por un móvil de "Puro Show", Mica Viciconte reveló si planea ir al cumpleaños de su hijastra: "Ya saben lo que pienso. No voy a ir a un lugar donde me genere incomodidad o genere incomodidad en otros lados. Hay cosas que se pueden hacer y otras que hay cierto respeto y no se pueden. No hay que forzarlas", opinó. La influencer sumó que Allegra "entendería" su ausencia ya que "ella ya me conoce y sabe perfectamente lo que pienso".

Viciconte aclaró que todavía "desconoce" los planes de la adolescente: "Es que ahora los jóvenes, en caso de padres separados, dicen 'yo quiero la fiesta con alguien y el viaje con alguien'. Es cuestión de que se hable", aclaró. Además, negó la existencia de un conflicto legal con Nicole Neumann: "Es lo mismo de siempre. Yo considero que cuando ya las nenas están grandes, hablan. No me preocupa en absoluto, es lo mismo de siempre. Si me llamara el juzgado iría, no tengo ningún problema".

¿Qué dijo Nicole Neumann sobre Mica Viciconte?

En su propia charla con "Puro Show" horas atrás, Nicole Neumann había ventilado el deseo de su hija de festejar sus quince años con ambas partes de su familia: "Yo siempre digo, lo que mis hijas pidan lo van a tener. Allegra quería hacer la fiesta con las dos familias juntas y yo lo primero que le dije fue que de mi lado iba a hacer lo que ella quisiera, porque es su día, su momento y yo lo único que quiero es que sea feliz".

La modelo, que recientemente reveló el desayuno súper fit que la mantiene en forma, también esquivó responder qué haría si Mica Viciconte decide colaborar en la organización de la fiesta. "Yo, obviamente, soy la mamá así que todo lo que pueda hacer y colaborar lo voy a hacer. Allegra es la que decide (quiénes más participan), ella verá", declaró la jurado de "Los 8 escalones".