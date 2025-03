Filtran que Mauro Icardi no le paga la cuota alimentaria a Wanda Nara por una impactante razón

La disputa legal que llevan adelante Wanda Nara y Mauro Icardi no cesa. Tras el divorcio consumado en los tribunales de Milán, la empresaria y el futbolista se enfrentan por una millonaria suma de dinero y lujosas propiedades. El trasfondo económico del Wandagate promete dilatar el escándalo mediático.

En las últimas horas se conoció el motivo por el cual Mauro no le paga a Wanda Nara la cuota alimentaria por las dos hijas que tienen en común, Francesca e Isabella. Según la exconductora de Bake Off Famosos, el jugador del Galatasaray adeuda seis meses. El escándalo del Chateau Libertador dejó a ambos en una situación desfavorable y, tras la viralización de las imágenes, Mauro Icardi lanzó duros comunicados repletos de indirectas hacia su ex.

¿Por qué Icardi no le paga la cuota alimentaria a Wanda Nara?

La periodista Majo Martino, quien viajó a Italia para cubrir las audiencias finales del divorcio, Mauro Icardi no le paga la cuota alimentaria a Wanda Nara porque alega que la empresaria ya recibe una suficiente suma de dinero mensual alquilando propiedades que, según Icardi, son suyos.

Filtran que Mauro Icardi no le paga la cuota alimentaria a Wanda Nara por unas propiedades que se quedó la empresaria. Fuente: Instagram @mauroicardi.

"El dice ‘ok, lo tenés compensado con todo lo que recibís por los departamentos’, pero ella se queja y le dice ‘vos tenés que depositarme igual porque esas propiedades son mías", relató Majo Martino en Puro Show (El Trece).

Es evidente que ni Wanda ni Icardi se benefician con los vaivenes del escándalo. Recientemente filtraron el complicado estado psicológico de Wanda Nara. Al parecer, la modelo y empresaria no la está pasando nada bien.

Divorcio millonario: la cifra por la que se pelean Wanda Nara y Mauro Icardi

En el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi hay millones de dólares en juego. Según informó Yanina Latorre, la empresaria y el futbolista se pelean por una cifra cercana a los 50 millones de euros. Icardi le reclama a Wanda que le entregue los títulos de propiedad de tres lujosas casas ubicadas en Roma, Lago di Como y Milán.

La estrategia de Icardi es probar ante la Justicia italiana que Wanda le fue infiel. Según alega su abogado en tierras italianas, la mayor de las hermanas Nara tuvo affaires con los futbolistas Keita Baldé y Federico Fazio y L-Gante. Por el momento, el juez milanés que atiende la causa no se expidió al respecto. En Italia, cabe recordar, el adulterio es considerado un delito penal. En caso de probarse la infidelidad de Wanda, la conductora perdería las posesiones de esas propiedades.

Mauro Icardi y Wanda Nara se pelean por un patrimonio que ronda en los 50 millones de euros. Fuente: Instagram @mauroicardi.

Claro que Wanda Nara intenta conservar esas propiedades. La modelo y empresaria alega que Icardi se quedó con una altísima cifra en efectivo, también integrada dentro de los bienes gananciales.

"Esos son los bienes europeos. Eso serían 50 millones de euros, así me lo dijo Wanda. Él se quedó con el efectivo que tenían en aquel momento. El tema es que, si Icardi demuestra el adulterio de Wanda, él puede pedir que se vuelva para atrás la división de bienes. Ella saldría perdiendo", explicó Yanina Latorre sobre lo que alega Wanda.

Más allá de estas acusaciones cruzadas, todo indica que el veredicto de la Justicia italiana sobre la acusación de adulterio contra Wanda Nara será determinante para la liquidación de bienes conyugales. En caso de ser hallada culpable por ese delito, Icardi se vería beneficiado al recuperar las lujosas propiedades que hoy están en usufructo de su ex. A su vez, el futbolista se quedará sin "pretexto" para no transferirle a Nara el importe por la cuota alimentaria que ella sigue reclamando.