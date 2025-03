The Balls!: El Trece lanzó el primer video promocional del nuevo programa de Guido Kaczka

La nueva puesta que emprendió El Trece ya tiene video promocional, The Balls! es el programa con el que la señal busca conquistar altos niveles de audiencia para hacerle una fuerte competencia a los canales líderes. Guido Kaczka reveló algunos detalles de lo que será este formato.

"Una pregunta, seis posibles respuestas. Todas correctas, menos una. Hay que pararse en el lugar correcto para no caer", comienza la presentación de Guido Kaczka en la reciente promo lanzada por El Trece, en la que cuenta brevemente de qué se tratará el espectacular juego que arrnacará el lunes 10 de marzo a las 21:30. En el video compartido por la cuenta de X @forofms, se pueden ver algunas escenas de lo que se viene en la panta del canal del solcito.

"Llega a la Argentina The Balls. Dame bola, te vas a divertir", continúa el conductor como cierre de la presentación oficial, en el que anticipa la nueva propuesta que la señal adquirió a través de la productora de Guido Kaczka, que compró los derechos de este formato internacional que es éxito en todo el mundo.

La promo que lanzó El Trece del nuevo programa llamado The Balls!

El conductor pasó por algunos ciclos en El Trece para contar los detalles de la dinámica de este gran programa de juegos que llega a la Argentina . En diálogo con Mañanísima (El Trece), Guido Kaczka reveló algunos detalles de lo que se viene en el nuevo tanque que promete arrasar con el rating.

Guido Kaczka contó detalles de lo que será The Balls!

"Se viene tremendo programa, de los mismos creadores que The Floor. Es algo gigante, con bolas que caen y empujan a la gente cuando no se ponen en el lugar que corresponde... Va a estar muy divertido", le explicó Guido Kaczka a Carmen Barbieri y al panel del magazine mañanero. "Hay que tratar de no mojarse y son dos familias, pero estoy pidiendo que me dejen meter una idea para el armado de los equipos. Estoy pensando en que un grupo sean familia o gente que se conoce, y el otro se llame 'rejunte' y nosotros los juntemos por alguna característica", concluyó el conductor.