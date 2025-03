Fuerte cruce de conductores en América TV que sacude al canal: "Eso es cualquier cosa"

En la siempre difícil e intensa pelea por el éxito televisivo se dan situaciones de todo tipo, algunas de ellas protagonizadas por verdaderos pesos pesados de este rubro. Inclusive, también trascienden situaciones muy inesperadas como la estafa que sufrió una conductora recientemente, o aquellas peleas mediáticas que luego terminan en la justicia.

Por eso, lograr un récord de rating en general está relacionado con esos conflictos mencionados anteriormente, y no tanto por la propuesta de cada ciclo. Sin embargo, recientemente se dio un fuerte cruce de conductores de América TV, lo que demuestra que incluso dentro de un mismo canal se pueden dar estas disputas.

¿Quiénes son los conductores de América TV que tuvieron este fuerte cruce?

Las figuras involucradas en este caso son Yanina Latorre y Rodrigo Lussich, quienes con el correr de los años se ganaron un lugar en la consideración del público y hoy son la cara principal de dos ciclos muy exitosos. En esta oportunidad, lo que desató la polémica fue un comentario que hizo la presentadora de Sálvese Quien Pueda, descalificando un chimento de su colega. "Esto es cualquier cosa", dijo.

Todo se inició después de un informe que se mostró en su programa, que incluyó un breve clip de Lussich junto a Adrián Pallares, su compañero en Intrusos. Allí se lo puede escuchar al conductor hablando de Mauro Icardi. "¿Será cierto que Icardi se habría confundido con una de sus abogadas?", lanzó Rodrigo, lo que generó la ya mencionada reacción de Yanina.

Luego, la rubia agregó para cerrar el tema: "No quiero que te enojes Lussich, porque después me llamás. Creo que lo dijo en forma de chiste". Sin embargo, del otro lado hubo una contundente respuesta, aunque a través de las redes sociales: "Lo voy a anotar en el cuaderno donde anoto las cosas que me chu... un hue... Sobre todo el tweet de ustedes, pedazo de for...!", escribió el periodista en su cuenta de X junto al video en cuestión.

Yanina Latorre y Rodrigo Lussich, conductores de América TV, están en conflicto por los contenidos que comparten en sus programas. Foto: captura de X @rodrilussich.

Con un desopilante comentario, Rodrigo Lussich anunció la separación de dos famosos

Más allá de la pelea por el rating de la cual participa a diario, Rodrigo Lussich es una persona muy activa en el mundo digital donde también da a conocer novedades de la farándula. Hace algunas horas, anunció la separación de dos famosos mediante sus historias de Instagram y, fiel a su estilo, lo hizo con un desopilante comentario.

"Estos dos van y vienen, con esa anaconda que tiene él entre las piernas es imposible estarse quieto. Tiene vida propia y se va de gira sin pedir permiso. ¡Seguro vuelven!", dijo junto a una fotografía de El Polaco y Barby Silenzi, los protagonistas de esta ruptura.