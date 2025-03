Así fue el tenso cara a cara de Mauro Icardi con la madre de Wanda Nara, Nora Colosimo, en el colegio de sus hijas: "Él ya venía..."

El reencuentro entre Mauro Icardi de las hijas que tiene con Wanda Nara, luego de meses sin contacto cara a cara, estuvo marcado por la tensión, el nerviosismo y una escena que acabó con la intervención de la policía. A la dramática escena registrada en la noche del viernes 14 de marzo en el ascensor del edificio Chateau Libertador se le suma otro episodio previo.

El hecho fue narrado por Nicolás Payarola, abogado de Wanda Nara, quien contó en televisión detalles de un cruce que Icardi tuvo con la madre de la empresaria, Nora Colosimo. Ese cruce se dio el mismo viernes, en la previa del incidente del Chateau. Según el letrado de Wanda, las autoridades del colegio donde concurren sus hijas fueron testigos del nerviosismo y el maltrato con el que el futbolista trató a su exsuegra.

Mauro Icardi habría tenido un tenso cruce con la madre de Wanda Nara antes del escándalo del Chateau Libertador. Fuente: Instagram @mauroicardi.

Así fue el cruce entre Mauro Icardi y la madre de Wanda Nara

De acuerdo al abogado de Wanda Nara, Mauro Icardi tuvo un cruce con su madre, Nora Colosimo, en la puerta del colegio Lincoln, donde asisten las dos hijas de la expareja, Francesca e Isabella. El abogado se presentó en el programa Mujeres Argentinas (El Trece) y narró que Icardi estaba muy alterado, a punto tal que debieron intervenir las autoridades del colegio.

"Tal como se había acordado, Nora estaba en el colegio con la nena más chica y estaban esperando a Francesca, que volvía de una salida educativa. Fue en ese momento cuando se produjo el primer altercado", explicó Payarola en diálogo con el programa de El Trece.

El abogado de Wanda Nara desmintió versiones que indicaban que su madre había puesto condiciones para entregarle las niñas a Mauro Icardi. "No es cierto que dijo que las nenas iban con los perros o no iban. Simplemente les transmitió a las autoridades que las chicas querían llevarse a sus mascotas. Luego, se retiró", aseguró.

El motivo por el que se habría enojado Mauro Icardi, según el abogado de Wanda

Consultado por el enojo y la tensión que habría exhibido Mauro Icardi al encontrarse con la madre de Wanda Nara en el colegio de sus hijas, el abogado de la mayor de las hermanas Nara no dudó.

Según Payarola, Icardi estaba molesto con la cláusula judicial que le impedía estar en su casa junto a las nenas y su pareja, la China Suárez.

Mauro Icardi se habría alterado por la resolución judicial que impedía que sus hijas vieran a la China Suárez. Foto: archivo.

"Él ya venía con un estado de enojo previo, probablemente porque la resolución se conoció unos minutos antes y decía que no podría estar presente su pareja en estos días que estaba con las menores", fueron las palabras del abogado de Wanda.

Según la crónica del abogado, el incidente en el colegio fue previo al escándalo de Mauro Icardi y Wanda Nara en el Chateau Libertador.

"Wanda me llama para avisarme que desde el colegio le habían confirmado que se habían retirado bien y justo ahí me dice que estaban entrando las nenas al edificio. Entonces empecé a escuchar llantos del otro lado del teléfono. Ahí me fui al edificio", relató Payarola.

El futuro legal de Icardi en relación con este incidente aún es incierto. "El juez de menores debe tomar hoy conocimiento del estado de las niñas para tomar una decisión", concluyó el abogado de Nara.