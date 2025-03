Dieron a conocer un nuevo video del momento en que Mauro Icardi irrumpió en casa de Wanda Nara para llevarse a sus hijas

Luego del episodio de tensión se vivió en la noche del viernes 14 de marzo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en lo que debía ser la entrega de sus hijas al futbolista. Sin embargo, el encuentro terminó en un angustiante momento que incluyó gritos de auxilio, llanto de una de las menores, la intervención del SAME y un operativo policial. Un video recientemente revelado en la cuenta de Instagram Se Picó! muestra parte del dramático suceso en el que el delantero se propone llevar a su hija mientras era persuadido por personal especializado de la policía.

“Yo me las llevo cuando yo quiero no cuando ustedes quieran, ¿entendieron eso?”, le dijo Mauro Icardi a Wanda Nara y al personal de la policía que intentaba desarticular la tensa situación.

Cuando le dijeron que no se puede llevar a la menor cuando él quiere, Mauro Icardi respondió: “Sí es cuando yo quiero, como todo lo que se hizo cuando yo quise, no les salió? naahh cero!” expresó el futbolista esbozando una risa nerviosa, inmediatamente su hija con angustia expresó: “No me da gracia”.

En los primeros videos que se conocieron del difícil momento vivido el viernes pasado, en medio del caos, Wanda Nara fue captada pidiendo ayuda a los gritos, en lo que fue una situación de crisis frente a sus hijas. En un video difundido por el programa LAM (América TV), se escucha a la mediática exclamar: "Ayudanos, por favor", mientras el conflicto escalaba.

Según testigos, Mauro Icardi llegó al Chateau Libertador, lugar en el que reside Wanda Nara, para llevarse a las niñas, pero la situación se descontroló. De acuerdo con la cuenta de X @elejercitodelam, el futbolista salió en contramano y a toda velocidad, mientras que se negó a firmar la denuncia policial, de esta manera complicó sobremanera su situación ante la justicia.