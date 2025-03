Marcelo Polino despidió a su gran amigo Antonio Gasalla, quien falleció a los 84 años: "Gracias por tanto"

Antonio Gasalla deja con su muerte un dolor muy grande en el mundo del espectáculo argentino. Es que el capocómico fue sin lugar a dudas una de las grandes figuras que marcó una era con sus personajes icónicos como "La abuela" y también "Mamá Cora" en la recordada película "Esperando la Carroza".

Susana Giménez fue una de las primeras personas en hablar y lo hizo en el noticiero de Telefe. La conductora se encontraba muy conmovida por la muerte de su amigo y compañero: "Realmente fue muy triste, despertarme y que me digan que Antonio había muerto", comenzó diciendo la conductora.

Además, agregó: "Justo yo le dije a Fede Levrino (productor), aunque no me conozca, quiero ir a verlo, esto fue hacer tres o cuatro días, es como que tuve el presentimiento", reveló la conductora. También confesó que "todos me dicen que dejó de sufrir y que es mejor que haya partido".

La despedida de Marcelo Polino a Antonio Gasalla. Foto: X/ @MarceloPolino.

Marcelo Polino quien fue un gran acompañante de Antonio durante su último tiempo, lo despidió en sus redes sociales con un inmenso dolor: "Te voy a extrañar mucho, amigo querido. Gracias por tanto", escribió el exjurado del "Bailando por un sueño" junto a una foto de Antonio.

El velatorio de Gasalla se llevará a cabo en el histórico Teatro Maipo y según lo expresado por Polino el horario de la despedida al actor será a partir de las 19:00 hasta la 1:00. Sin lugar a dudas que la partida de Antonio deja un vacío que será imposible volver a llenar.