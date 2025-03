La advertencia que Mirtha Legrand les hizo a sus invitados en pleno programa

Mirtha Legrand vivió un nuevo programa este sábado 15 de marzo con verdaderos galanes. A "La Chiqui" la acompañaron en la cena Arnaldo André, Antonio Grimau, Osvaldo Laport, Pablo Alarcón y Gabriel Corrado, que se mostraron muy contentos de formar parte de un programa diferente, ya que era una mesa formada solo de actores.

La conductora que hace pocos días cumplió nada más ni nada menos que 98 años se dio el lujo de tenerlos en la mesa y Gabriel Corrado expresó su alegría por este momento icónico: "Solo vos, Mirtha nos podés juntar", comentó el actor con una sonrisa en su rostro.

Por su parte, Mirtha le respondió que apenas escuchó la idea que le brindó la producción, le encantó y dio el visto bueno para que se realice. En medio de todo esto, Arnaldo André comentó: "Yo fui coproductor de esto", contó el actor, dejando en claro que fue él quien también participó.

"Ustedes están acá, gracias a mí", sentenció Arnaldo y provocó la risa de Mirtha y de todos los comensales que se encontraban presentes en ese momento. Sin embargo, Mirtha respondió a modo de advertencia que "¿Es verdad esto o me están tomando el pelo? No me tomen el pelo", subrayó seriamente.

La advertencia de Mirtha a sus invitados:

Arnaldo contó que Miriam (miembro de producción) lo llamó para que la ayude a gestionar para que el resto de los actores puedan estar en una noche que fue espectacular. Arnaldo le tiene un gran cariño a la diva, ya que participó en la obra "40 kilates" junto a La Chiqui.