Inesperada reconciliación de la China Suárez con una examiga famosa y las pruebas que la confirman

La relación de la China Suárez con Mauro Icardi dejó a la actriz en el centro de las críticas, al verse nuevamente involucrada con un hombre casado. En medio de las románticas vacaciones de la pareja en Milán, Yanina Latorre lapidó a la China Suárez en un reciente descargo. Tras la hostilidad, sin embargo, apareció en redes sociales un claro gesto de amistad por parte de una examiga famosa.

Mientras Wanda Nara se apoya en L-Gante y sus aliados en el mundo del espectáculo, la ex "Casi Ángeles" se mantiene callada junto a Mauro Icardi. Hasta Benjamín Vicuña se enojó con la China Suárez, debido a sus frecuentes viajes junto al futbolista argentino. El escándalo por su nueva relación también coincidió con un inesperado distanciamiento de La Joaqui, la cantante argentina con la que mantenía una cercana amistad.

El gesto de La Joaqui que la volvió a acercar a la China Suárez

En las últimas horas, los fanáticos de la farándula encontraron un detalle en la cuenta de Instagram de la China Suárez que habla de una reconciliación con la autora de "Butakera". En una de sus recientes publicaciones, donde la actriz presumió los detalles de su viaje por Italia con el delantero del Galatasaray, La Joaqui le dejó un 'me gusta'. El gesto parece minúsculo a comparación de los tiernos mensajes que se dejaban las famosas meses atrás, pero podría representar un paso importante.

El gesto de La Joaqui con la China Suárez. Foto: Instagram @sangrejaponesa

Cabe mencionar que el primer paso hacia una reafirmación de esta amistad lo dio la China Suárez, también por Instagram. Después de que La Joaqui llenara el Movistar Arena el 21 de febrero, la cantante publicó las mejores fotos del concierto. En respuesta, la modelo, que recibiría una mensualidad de Mauro Icardi, le dejó un 'me gusta' en su publicación, justo cuando los rumores de una pelea entre ellas plagaban los medios.

Qué dijo La Joaqui sobre su distanciamiento con la China Suárez

Los rumores de una pelea entre La Joaqui y la China Suárez crecieron hace tres semanas, cuando la cantante pasó por el programa de Luzu TV "Patria y familia" y respondió unas picantes preguntas. En un juego donde debía emparejar frases con personas, la famosa vinculó a su examiga con "La que puede, puede, la que no, critica", provocando gritos y risas en el estudio.

Cuando un móvil de "LAM" la interceptó sobre esta interacción, La Joaqui aclaró que no tiene problemas con la China Suárez: "No es verdad, no estoy peleada con la China. Simplemente no me veo hace mucho porque estamos con nuestras cosas. Yo estoy con mi música, ella con su actuación, tenemos diferentes grupos de amigos...", aseguró. El panorama de la modelo se empeoró este viernes, cuando chats filtrados revelaron un posible vínculo sexual entre la China Suárez y Maxi López.