Elba Marcovecchio le dedicó una emocionante carta a Jorge Lanata: "Te busco en..."

Son días difíciles para la viuda de Jorge Lanata. En las últimas horas, se conocieron duros detalles sobre el conflicto legal de Elba Marcovecchio con las hijas de su marido, apenas días después de que Romina Manguel la denunciara ante la Justicia por acusarla de ser amante del periodista. A dos meses del fallecimiento de Lanata, la abogada compartió un emotivo mensaje para su esposo en redes sociales.

Jorge Lanata falleció el 30 de diciembre de 2024, hace casi tres meses, por lo que el duelo de su esposa continúa. La huella que dejó en los medios de comunicación todavía se siente: Viviana Canosa homenajeó al marido de Elba Marcovecchio en el debut de su nuevo programa de El Trece, y Marcelo Bonelli le agradeció por sus enseñanzas cuando ocupó su franja horaria en Radio Mitre. Este viernes, la abogada de Mauro Icardi recordó a Lanata con un inesperado poema.

El emotivo mensaje de Elba Marcovecchio para Jorge Lanata

En las historias de su cuenta de Instagram, Elba Marcovecchio compartió una tierna foto junto a Jorge Lanata y la acompañó con un sentido mensaje donde confiesa que todavía siente el dolor de su ausencia. "Te extraño en mis eternas noches... Te busco en nuestras risas... Te encuentro en mis sueños, pero la realidad vuelve al amanecer... Y te quiero retener en las noches, te quiero encontrar en las risas y que no amanezca...", comenzó.

El mensaje de Elba Marcovecchio para Jorge Lanata. Foto: Instagram @elbitamarcovecchio

La letrada finalizó su carta con una frase en inglés: "Come away with me in the night" (escapa conmigo en la noche). El verso es una referencia a la canción con la que Marcoveccio acompañó su desgarrador mensaje a Jorge Lanata, "Come Away With Me" de la cantante Norah Jones. En la canción, la música le pide a un ser amado que escapen juntos, a un lugar "donde no puedan tentarnos con sus mentiras".

Romina Manguel denunció a Elba Marcovecchio y explicó por qué

En su entrevista con "Intrusos", Romina Manguel explicó los dichos de Elba Marcovecchio que la llevaron a presentar una denuncia: "Elba, con quien tengo muy poquita relación, se levantó a decir que Lanata me regalaba carteras a cambio de... que éramos amantes y que le mandaba mensajes... y la verdad es que le di tiempo, dije 'me va a pedir disculpas, está dolida, era la primera nota que daba después de la muerte de Lanata'", confesó la periodista.

"Lanata la que yo conocí, y al que amamos todos, nunca tuvo que pagarle a una mina ni un café. Hacerlo quedar como un viejo paj... de 'le manda una cartera a una mina para garch...'", agregó, enfurecida. La colega de Jorge Lanata decidió entonces llevar a la Justicia a su viuda. Con la representación de Fernando Burlando, buscará que la letrada le pida disculpas por haberla acusado de "meterse en su matrimonio" y tener vínculo especial con su marido.