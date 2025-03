El fuerte detalle que se reveló sobre el conflicto de Elba Marcovecchio con las hijas de Jorge Lanata: "Elba no quiere..."

Durante gran parte del 2024, fue noticia la fuerte interna que había en la familia de Jorge Lanata, entre sus hijas, Bárbara y Lola, y su entonces esposa, Elba Marcovecchio; mientras el periodista se encontraba internado. Lamentablemente, y después de una gran lucha, el comunicador falleció a fines de diciembre.

Si bien el tema familiar dejó de estar en los medios luego del deceso del conductor, lo cierto es que la interna todavía sigue.

El periodista falleció el pasado lunes 30 de diciembre de 2024.

La periodista Paula Varela en Intrusos, contó el conflicto que tienen hoy en días las hijas de Lanata y Marcovecchio.

"Yo estuve preguntando sobre cómo va la causa con el tema de la herencia, pero me dijeron que el famoso teléfono de Jorge, que está en manos de Elba, ella todavía no lo entregó y tiene que hacerlo. Parece que apenas mandó unas capturas de pantalla de cosas que necesitan", comentó la panelista del ciclo.

Esto fue lo que contó Paula Varela en Intrusos sobre las hijas de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

Además, cuando Karina Iavícoli le preguntó por qué debía entregarlo, Paula explicó: "Porque lo piden las hijas también. Hay fotos, imágenes de ellas con su papá, pero no quiere entregarlo. Además sobre el famoso inventario que se tiene que hacer, para la división de bienes, en esos dos puntos tan importantes, Elba no da el paso. Las hijas me dijeron que no entienden por qué dilata esto".