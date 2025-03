El cambio físico que Juana Repetto mostró, luego de sus embarazos: "Me juré que iba a ser Jimena Barón"

Dos meses atrás, Juana Repetto tomó una drástica decisión: entrenar para cambiar su físico y decidió mostrar en redes sociales la evolución de proceso. La hija de Reina Reech y Nicolas Repetto realiza sesiones de gimnasio con el objetivo de mejorar su salud, aunque también aspira a tonificar su físico.

El video del cambio de Juana Repetto se burla sanamente de los influencers fits que publican en las redes los progresos de sus rutinas. Con mucha ironía y buen humor, la hija de Nico Repetto intentó dar un mensaje sano a sus seguidores.

El video del cambio físico de Juana Repetto

"¿Quieren ver el cambio? Después de darlo todo por casi dos meses", escribió Juana Repetto al inicio del texto que acompaña el video en el que se exhibe su transformación física. Las imágenes muestran a la actriz realizando una serie de ejercicios en el gimnasio. En su rutina, Juana incluye ejercicios para todos los grupos musculares. "Me juré que iba a ser Jimena Barón", lanzó la actriz.

Juana Repetto es madre de dos varones, Toribio y Belisario. A Toribio lo concibió como madre soltera, mediante un tratamiento de fertilización asistida y Belisario es fruto de su relación con Sebastián Graviotto, Los cuatro viven y funcionan como una familia unida y feliz. La hija de Reina Reech pasó sus últimos años abocados a la crianza de los nenes y recién ahora parece haber encontrado algo de tiempo libre para abocarse al entrenamiento.

El año pasado, Juana Repetto fue operada de urgencia. La intervención a la que tuvo que someterse también fue un motivo que la instó por llevar un estilo de vida más saludable. En 2024, la actriz no la pasó bien. "Duele más que el parto", dijo sobre la intervención que se realizó.

Repetto dejó en claro que el objetivo del video es ayudar a sus seguidores a llevar adelante esos cambios físicos que pueden llegar a proponerse. "¿Están listos?", preguntó antes de levantar su remera y mostrar su físico desde distintos ángulos. A modo de broma, agregó: "Ninguno", acompañado de un emoji de risa. Más allá del tono distendido, destacó la importancia de haber sostenido este nuevo hábito: "Estoy feliz porque por primera vez en años mantengo esta rutina por casi dos meses".

Juana Repetto mostró su cambio físico. Foto: archivo.

Esta no es la primera transformación física de Juana Repetto. El año pasado, la actriz mostró en Instagram dos fotos que evidenciaban el impactante cambio que había obtenido.

"Lo hago completamente enfocada en mejorar mi calidad de vida. Si el cambio físico llega, bien, y si no, también". En el texto que acompañó la publicación, detalló sus sensaciones respecto a esta etapa: "Hace siete semanas empecé a entrenar y les prometí mostrarles el paso a paso. Me reía sola grabando este video, creyéndome que iba a ser como Jimena Barón después de dos meses de entrenamiento o hacer esos cambios drásticos que se ven en ocho semanas. Pero no me frustro, lo estoy haciendo pensando en mi bienestar. Voy con la peor de las ondas". Juana Repetto se volcó de lleno a los entrenamientos luego de haber sido madre de dos varones. Fuente: Instagram @juanarepettook.

Como le ocurre a mucha gente que decide empezar el gimnasio, Juana Repetto tiene que apelar a su voluntad para salir de su casa. "Odio ir, nunca arranco con entusiasmo y tampoco disfruto el momento en el gimnasio. ¿Me voy contenta? Tampoco, pero entendí que es esencial para mi salud y me comprometí a sostenerlo en el tiempo, más allá de lo que me cuesta", expresó. "Si llega el cambio físico, buenísimo, y si no, también. Vos podés, porque yo estoy pudiendo".

Semanas atrás, la actriz había compartido un mensaje similar, en el que admitía que no encuentra placer en el ejercicio y que le resulta difícil mantener la constancia. A diferencia de quienes disfrutan de la actividad física, reconoció que para ella representa un esfuerzo significativo.

"Voy con la peor de las ondas a entrenar", confesó en una publicación anterior. También mencionó que, si pudiera elegir, preferiría otras actividades como compartir tiempo con amigas o dedicarse a su familia. "No me gusta el deporte. Prefiero estar sentada con mis amigas tomando cerveza, con mis hijos jugando o simplemente trayéndolos del colegio", dijo de manera espontánea.