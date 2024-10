"Estoy totalmente colapsada": Juana Repetto rompió en llanto por un difícil momento que está atravesando

Hay famosas que deciden no compartir detalles íntimos de su vida personal y otras que sí, como es el caso de Juana Repetto. La actriz utiliza sus redes sociales para contar las situaciones que vive en su día a día, sobre todo en Instagram (@Juanarepettook), donde tiene más de un millón y medio de seguidores.

Este martes, la presentadora compartió un particular y difícil momento que está atravesando. Juana contó a través de sus historias de Instagram que se encuentra muy cansada por la transición de su hijo Belisario al dejar de pañal y también contó que su empleada doméstica renunció.

Belisario es el segundo hijo de la actriz. Créditos: captura de pantalla Instagram Juanarepettook.

"Les juro que estoy agotada, me está pasando de todo. Grace, que es la señora que trabajaba en casa nos abandonó directamente, nunca más volvió. Mi casa es un quilombo. Mi vida es un quilombo", comenzó contando.

"Estoy agotada de lavar pantalones cagados. Estoy agotada de darle teta toda la noche. Se ve que todo esto del control de esfínteres le está moviendo algo, entonces está necesitando más apego, más teta y yo cada vez estoy con menos resto y más cansada", comentó la actriz.

Este fue el video que compartió Juana Repetto en Instagram

Y se quebró: "Yo le pongo la mejor porque quiero acompañarlo de la mejor manera, pero esta vez se me complicó un montón. Se me complicó a mí, no a él. Él va a tener su tiempo y ya lo va a hacer y no me preocupa cuánto tarde a querer y decidir hacer caca en el baño".

"Me preocupa por mí porque no doy hay más. Estoy totalmente colapsada", concluyó la artista. "Bueno, ok. Me largué a llorar hablándole a un teléfono. Tranquilas que hoy tengo terapia", escribió junto al video.

Un rato después, Juana Repetto publicó otra historia en la red social. "Me pareció muchísimo ese llanto en Instagram, pero yo sigo eligiendo siempre mostrar mi vida tal cual. Dentro de lo que uno elige mostrar o no, siempre trato de ser lo más sincera y realista posible", reconoció la actriz.