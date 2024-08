Juana Repetto reveló la operación de urgencia a la que tuvo que someterse: "Me duele más que el parto

En consonancia con su hábito de expresarse todos los santos días en las redes sociales, donde especifica cada uno de sus movimientos cotidianos, Juana Repetto saltó a ese universo para compartir el grave estado de salud que la aquejó en los últimos días.

Resulta que la hija de Nicolás Repetto armó una seguidilla de stories en su Instagram para especificar el drama que padeció y que la obligó a tomar cartas en el asunto de manera desesperada. Uno de esos dolores que atraviesan y modifican el semblante de todo el mundo.

Con diversas fotos en modo selfie, la mediática arrancó con la exteriorización de su incomodidad, de una sensación que la torturaba y contó con mucho enfásis: “¿Algo peor que el dolor de muela? ¡¡Fue desesperante!! No puedo más”. Así como amplió: “Fue un segundo al otro. No lo entiendo”.

Motorizada en la intención de tratar de dimensionar la profundidad de su padecimiento, Juana lo comparó con un momento muy especial: “Les juro que ni en el parto me ha dolido tanto. Se me vino hasta la cabeza, me latía el oído, la garganta. Se me dormía el cachete, después un poco se calmaba”.

“Estuve así toda la noche, sin dormir”, confesó. Luego explicó que la desesperación la impulsó a comunicarse con el pediatra de sus dos hijos para que le recetara un calmante, pero no rindió sus frutos porque manifestó: “Una hora me duró. A la hora ya estaba otra vez con la misma intensidad de dolor”.

Conocedora de las bondades de las plataformas digitales, Repetto buscó un odontólogo en ese universo y logró dialogar con uno, al punto que subió una captura de esa charla en la que le imploraba al profesional de la salud dental: Me duele más que el parto sin anestesia”.

Y la situación escaló hasta la necesidad de una intervención quirúrgica, que detalló: "Fue una operación importante al final. Lo hice laburar como loco al doctor. Hay puntos y demás. En cuanto me reponga un poco les cuento".