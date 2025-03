Marina Calabró destruyó a Viviana Canosa tras su debut en El Trece

En el segmento de Lape Club Social Informativo (América TV), en el que Marina Calabró expone su clásico análisis de los medios, dejó muy mal parado, en algunos aspectos, al nuevo programa que recientemente estrenó El Trece con la conducción de Viviana Canosa, allí la periodista revela las luces y sombras de los nuevos arribos a la pantalla y lo más trascendente de la semana.

Una de las buenas referencias que Marina Calabró expuso, fue en base al buen número de rating con el que arrancó el programa de Viviana Canosa el 10 de marzo, que fue de 4.1, un buen piso de audiencia para el comienzo de la segunda emisión. "Igual, el número de rating no dice demasiado. Ahora hay que ver si va de ahí para arriba o para abajo. En una semana tendremos un parámetro", aclaró.

La especialista puso foco en el aspecto negativo de este segundo programa de Viviana Canosa, haciendo una dura crítica contra la reciente producción que El Trece puso en marcha este mes. "Arranco por las sombras. ¡La paleta de colores, señores! ¡Es un atentado a la retina! ¡Se te viene encima! ¡Decís 'aflójenme con el rojo, con el fucsia'!. Es mucho, demasiado", especificó Marina Calabró respecto a la artística.

Marina Calabró analizó luces y sombras del nuevo programa de Viviana Canosa

"Ella está espléndida, me refiero al fondo, a los colores. Es más, no me dio demaciado Canal Trece, lo cual no sé si es bueno o malo, que una escenografía no sea lo esperado u obvio en un canal. Me parece mucho y un poco empastado, el rojo, fucsia, algún naranja. Hay que mirarlo con anteojos antireflex", continuó criticando la parte estética y visual a modo de comenzar con algo liviano.

"Después ella arrancó con un monólogo con mucha autorreferencia, que me parece que está bien, es una figura y es un programa que está muy centrado en su personalidad y en su personaje, dicho en el mejor de los sentidos. Después me gustó que incluyó testimonios de periodistas, en este derrotero de hablar de la libertad de expresión, hubo un informe pluralista y su panel me encanta”, detalló la panelista de Sergio Lapegüe, continuando con una la crítica negativa al ciclo de Viviana Canosa, poniendo esta situación entre las sombras de su análisis.

Respecto a la entrevista que Viviana Canosa le hizo a Rial expresó: "Fue un hallazgo la nota con Jorge Rial después de 25 años de enemistad. Llevar a Rial a la pantalla de El Trece es un logro. También una nota muy política. Fue casi en crudo, emitieron 50 minutos".

Sobre el final de su análisis, la periodista destacó el regreso de Viviana Canosa a la televisión abierta como algo verdaderamente positivo. "A mí me gusta que las figuras estén en la televisión. A mí me gusta recuperar una voz potente como la de Viviana, carisma y frontalidad. Yo creo que cuando empiece a aflojar, a repartir el juego y a centrarse menos en ella, todo ganancia para Viviana Canosa", concluyó haciendo un equilibrio entre la dura crítica y el acierto en el contenido.