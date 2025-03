La dura información que se reveló sobre el futuro de Marley en Telefe: "Por las denuncias públicas..."

Marley, uno de las caras más visibles de Telefe, quedó envuelto en un escándalo en julio de 2023 cuando se conoció que el presentador recibió una denuncia por corrupción de menores. Fue entonces que, en aquel año, solo participó en la conducción del homenaje a Silvina Luna. Mientras que en 2024, Marley estuvo en la cobertura de la Copa América y se emitió Survivor, Expedición Robinson, programa que también condujo.

Por otro lado, marzo es un mes importante, ya que es el momento en el que hay cambios en la televisión todos los canales ponen sus mejores productos al aire para estar a la altura con la competencia con Telefe, el canal más elegido en el país.

Este año, las dos propuestas más importantes del canal de las tres pelotas serán Gran Hermano que estará al aire hasta mediados de año, y luego La Voz Argentina.

Yanina Latorre en LAM, contó más detalles de lo que se viene en la señal, y habló del futuro de Marley y Wanda Nara en la pantalla chica.

"Con todo el escándalo con L- Gante y todo lo que está pasando a Wanda, decidieron este año dejarla descansar como conductora. Si bien 'MasterChef Famosos' para el canal es importante, dicen que no tiene la imagen del canal de la familia y que no cayó bien que haya aparecido a lo de Mirtha sin avisar", comentó la panelista sobre la situación de la modelo.

Y sobre Marley, Latorre contó: "A Marley lo freezan por todas las denuncias públicas. Le prometieron 'Survivor', pero no va a estar. En una reunión le dijeron 'vas a hacer Survivor, pero no está ni pensado en la programación de este año', le dijeron eso para dejarlo tranquilo, para que no joda".

"En el caso de que 'La Voz Argentina' no dure el tiempo que ellos creen por un tema de rating, van a volver a 'Masterchef' o 'Bake Off', pero sin Wanda", añadió y concluyó Yanina.