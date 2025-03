La decisión de Marcela Tauro sobre una propuesta que recibió de una famosa plataforma para adultos

La especialista en espectáculos Marcela Tauro se sometió al ping-pong de Rodrigo Lussich, el divertido ida y vuelta de preguntas y respuestas es compartido por el conductor en su cuenta personal de Instagram. Allí la experimentada periodista reveló que recibió una picante propuesta de trabajo para integrar su contenido a la popular plataforma para adultos OnlyFans.

El conductor de Intrusos (América TV), aprovechó la ocasión para preguntarle a su colega Marcela Tauro algunas cosas que para el público son absolutamente desconocidas. Rodrigo Lussich disparó: ¿Es cierto que te ofrecieron hacer contenido para OnlyFans? a lo que la periodista sin ningún problema respondió: "Sí, ahora de grande".

También Marcela Tauro añadió datos sobre las figuras argentinas que trabajan para la plataforma y que hoy son las más cotizadas. "La que más vende, además de Flor Peña, es la señora Fernanda Callejón, así que como somos contemporáneas", agregó.

El divertido ping-pong con Marcela Tauro

La panelista reveló el verdadero motivo de su negativa respecto a la atrevida proposición laboral en OnlyFans exponiendo: "Me ofrecieron un dinero y un porcentaje. Obviamente, yo soy media tímida aunque no parezca, y se lo planteé a mi hijo y me dijo 'me voy a vivir con papá y me saco el apellido'. Entonces, le dije 'querido, dejá de gastar'".

Por último, Lussich le preguntó si es cierto que va a hacer un programa los fines de semana en América TV, a lo que Marcela Tauro deslizó: "Quiero y estamos en eso, aparte este cuerpo, yo me hago la joven, pero no soy tan joven, entonces Rodri no me da para todo".