Así está hoy el actor de "Chiquititas" que interpretó a "Roña", uno de los personajes más queridos

Pasaron 30 años desde el estreno de "Chiquititas", pero el público argentino sigue recordando a Roña. Con apenas 10 años de edad, Santiago Stieben conquistó la pantalla con su interpretación del pequeño huérfano. El tiempo cambió drásticamente al actor y sus compañeros, como "Nacho" de Chiquititas y Agustín Sierra de "Floricienta", pero el amor de la gente por los personajes que marcaron una generación sigue intacto.

En una entrevista con Teleshow, Stieben remarcó la importancia que tuvo la novela de Cris Morena en su carrera artística: "La experiencia fue increíble. Lo que pasó con el público no volví a verlo en mi carrera. Entiendo que hubo otros proyectos importantes, pero fue y será, me imagino, un hito muy alto de popularidad". El éxito de "Chiquititas" fue un momento único en la vida del actor, quien tras su participación debió enfrentar grandes desafíos.

Qué es de la vida de Santiago Stieben, "Roña" en "Chiquititas"

Después de "Chiquititas", Santiago Stieben exploró diferentes carreras: trabajó en un local de ropa en el Alto Palermo, atendió un bar y colaboró en el negocio gastronómico familiar. Incluso intentó establecer un emprendimiento propio: un taller de diseño de borcegos que no prosperó. Sin embargo, su pasión por la actuación y el mundo del espectáculo nunca se apagó, y con el tiempo logró volver a meterse en los estudios.

Así se ve hoy Santiago Stieben, "Roña" en "Chiquititas". Foto: Instagram @santiagostieben

Después de que la pandemia del Covid-19 tirara abajo su debut en calle Corrientes con "Escuela del rock", Stieben realizó un pedido de trabajo a través de LinkedIn que se viralizó y le consiguió nuevas oportunidades en el espectáculo. Desde entonces, el ex "Chiquititas" trabajó en distintas producciones para Disney y participó en la serie "El Encargado", con Guillermo Francella.

La dura reflexión de Santiago Stieben sobre "Chiquititas"

Continuar una carrera tras un éxito como "Chiquititas" no es nada fácil, y Stieben confesó sentir el peso de las expectativas cuando su tiempo en la novela de Cris Morena acabó. "Me costó reponerme de ese éxito, especialmente porque siento que no volví a tener un protagonismo tan fuerte en otra novela. Algunos de los chicos hicieron carreras más destacadas, pero no me quejo", reconoció en su charla con Teleshow.

Santiago Stieben en "Freeks", serie de Disney. Foto: Instagram @santiagostieben

"Dios quiera que el tiempo me regale algún que otro reconocimiento, sorpresa, proyecto, experiencias", agregó, esperanzado. Fuera de la pantalla, Stieben también creció: se enamoró de su mejor amiga, con la que salió desde los 18 años, y hoy cría felizmente una hija llamada Ámbar que, curiosamente, nunca vio "Chiquititas".