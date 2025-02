Furia contra una serie de El Trece que dañaría la imagen de una familia: "Estamos viviendo un calvario"

La emisión de El Encargado en El Trece generó un fuerte rechazo por parte de la familia Basurto, quienes afirman que la serie perjudica su imagen. Desde que expresaron su malestar el año pasado, la situación empeoró, especialmente ahora que la ficción protagonizada por Guillermo Francella se transmite nuevamente por esta emisora.

Juan Etchegoyen, en su programa Mitre Live, dio a conocer un audio inédito del verdadero Eliseo Basurto, quien manifestó su gran enojo por la difusión de la producción en el canal. A través de sus palabras, relató cómo esto afecta gravemente a él y a su familia.

El Trece pasa la serie El encargado. Foto: captura.

Eliseo Basurto habló de los efectos de la serie de El Trece en su familia

En el audio compartido por Etchegoyen, Eliseo Basurto fue muy contundente: "Me acabo de enterar que El Trece empezó a reproducir esta nefasta ficción que realmente de ficción no tiene nada. Soy Eliseo Basurto y esto afecta a mí y a mi familia. Se ríen de nuestro calvario. Llegué a pensar que manifestando la situación el año pasado todo iba a cambiar pero no, redoblan la apuesta".

A su vez, detalló que, al ver cómo El encargado sigue al aire, los comentarios hostiles hacia él y su familia se intensificaron. Según sus palabras, esta situación lo está afectando gravemente, y no dudó en anunciar que recurrirá a la vía judicial: "Voy a ponerme en contacto con mis abogados nuevamente a ver si se puede realizar alguna acción legal (...) Vienen con todo, contra mi persona, contra mi familia. La verdad esto no se puede creer. Es muy triste”.

El impacto de El Encargado en la audiencia de El Trece

En su última salida al aire, alcanzó una calificación de 5.0 puntos, mostrando una leve mejora respecto a su debut. Esto ocurrió a pesar de la fuerte competencia con Gran Hermano: Espiando la casa. Mientras persisten los cuestionamientos en torno al programa, este sigue formando parte de la grilla de El Trece y no parece que vaya a desaparecer en el corto plazo.