¿Cuántos años tenía Agustín Sierra en Floricienta y quién era su novia?

Al momento en que se estrenó Floricienta, Agustín Sierra tenía 13 años. Si bien entonces no tenía novia, tiempo más tarde, en épocas de Casi Ángeles, comenzaría una relación con Candela Vetrano. A continuación, te contamos todo lo que hay que saber al respecto.

Agustín Sierra y Floricienta: un antes y después en su carrera

Nacido el 13 de septiembre de 1990, Agustín “Cachete” Sierra es famoso por haber iniciado su carrera actoral siendo apenas un niño.



Sus primeros años de vida estuvieron marcados por los trabajos con Cris Morena. El debut en televisión lo hizo a los 9 años en el marco de Verano del 98, la serie juvenil que fue un suceso y se emitió hasta fines del 2000.



Luego llegó el turno de Chiquititas, donde “Cachete” se daría a conocer como uno de los personajes más tiernos de todos. Además de ganar en fama, esto le abrió la puerta a nuevas oportunidades laborales.



Tras participar de Rebelde Way y Rincón de Luz, llegaría otro de los grandes éxitos de Cris Morena: Floricienta. En la serie encabezada por Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro, Sierra, de 13 años, interpretaría a Martín Fritzenwalden, uno de los personajes principales de ambas temporadas.



Precisamente en la segunda trabajaría con Candela Vetrano, quien tuvo una breve participación. Sin embargo, aún faltaban algunos años para que ambos estuviesen juntos.



¿Quiénes fueron las dos novias de Agustín Sierra?

Por lo que se conoce de su vida privada, “Cachete” Sierra tuvo 2 noviazgos oficiales. El primero de ellos fue con Candela Vetrano, quien es conocida por sus trabajos como actriz y también por haber participado recientemente en la segunda edición de MasterChef Celebrity Argentina.



Juntos comenzaron su relación en 2008, cuando formaban parte de Casi Ángeles, y permanecieron unidos hasta 2010.



Años más tarde, en 2016, el ganador del Cantando 2020 comenzaría a salir con Camila Mateos, también actriz y con quien estaría hasta 2017.



Si bien se lo ha vinculado con otras mujeres, entre ellas Cande Ruggeri, el mismo actor de 30 años confiesa que sus dos vínculos más serios han sido con Vetrano y Mateos.



Entrevistado por Caras, Sierra habló acerca de lo que significa la soltería para él. En este sentido, además de decir que tuvo “2 novias importantes” y “relaciones en el medio pero nada más”, el participante de Showmatch: La Academia confesó que ya no se siente tan a gusto estando solo.



Al respecto, dijo que ya se está empezando “a volver loco”. Sin embargo, y a pesar del enorme éxito que tiene en cine, teatro y televisión, parece mantener el perfil discreto de siempre, al menos en lo que se refiere a las relaciones amorosas.



Eso sí: esto no quiere decir que no haya rumores. ¿Hay romance con su bailarina?