La contundente confesión de Jorge Rial sobre su salida de canal América: "A ellos les duele y están enojados porque..."

El pasado lunes 10 de marzo, Viviana Canosa estrenó programa en Eltrece: Viviana en vivo. La periodista conduce esta nueva propuesta de lunes a viernes a las 14.45 h y cuenta con un gran panel, conformado por: Débora D'Amato; "Pampa" Mónaco; Damián Rojo; y Mariano Roa.

En su debut, la conductora tuvo un importante invitado: Jorge Rial. Viviana y Jorge estuvieron en un mano a mano donde hablaron de distintos temas. Luego de veinticinco años de cruces, los periodistas finalmente se vieron las caras.

Canosa y Rial se vieron las caras después de 25 años de peleas. Créditos: captura de pantalla Youtube Eltrece.

En un momento de la charla, el comunicador habló sobre su salida de canal América en 2021, donde estuvo veinte años, tras el fracaso de TV Nostra.

"'Argenzuela' es el hijo de 'TV Nostra'. Yo tenía mucha ilusión con ese programa y me equivoqué. Primero en haber salido en medio la pandemia y después en el horario, la gente me quiere ver a la tarde, no importa haciendo qué, pero aprendí esa lección. Fue el fracaso más exitoso de mi vida, porque me hizo salir de América y de una zona de comodidad. Además di un paso hacia algo que me gusta mucho, que es la política", comenzó diciendo el conductor de Argenzuela.

El comunicador habló sobre su salida de canal América. Créditos: captura de pantalla Youtube Eltrece.

Asimismo, cuando Viviana Canosa le preguntó por su salida de la señal, Jorge Rial expresó: "A mí no me molesta que me peguen, soy muy duro, ya no me entra nada más. A ellos les duele y están enojados porque se hicieron grandes alrededor de 'Intrusos', eso lo saben, pero bueno... está todo bien ¡no pasa nada!. Mis amigos son los técnicos, no los directivos, en ningún canal. Vila me inició un juicio a mí, después yo a él, pero yo no creo en los juicios. Igual ahora me convocaron para esta nueva etapa de A24, para hacer lo que yo quisiera. Pero yo no puedo convivir con Vila bajo el mismo techo".

"Yo en C5N estoy bien. A esta altura de mi vida lo que quiero es estar cómodo y que no me hinchen las pelotas. Me va bien, ganamos la franja, marcamos agenda pero sobre todo me divierto y eso es impagable" reconoció el comunicador.