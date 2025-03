Yanina Latorre hizo picantes declaraciones sobre su intimidad en una entrevista con Tatiana Schapiro

La especialista en espectáculos Yanina Latorre, definitivamente la panelista más destacada de LAM (América TV), no dudó en sincerarse absolutamente sobre aspectos de su vida que no habían sido profundizados antes, si bien en alguno de los espacios en los que trabaja la comunicadora suele contar detalles de su intimidad de pareja y familiar, recientemente en una entrevista con Tatiana Schapiro no dudó en revelar secretos y experiencias personales.

Pronto a estrenar su primer programa televisivo que se emitirá en América TV, antes de comenzar LAM, Yanina Latorre se pondrá al frente de Sálvese quién pueda, además de continuar con su ciclo radial en El Observador 107.9. La conductora se mostró muy sincera al ser entrevistada por Schapiro y hablar de sexo, proyectos y vida familiar.

Una de las declaraciones más picantes, que puede verse en el video de la entrevista subido por el sitio Infobae, fue en referencia a su relación con el sexo, cuando la entrevistadora le preguntó si había sido infiel, Yanina Latorre respondió que prefería practicar la masturbación.

Yanina Latorre respondió muy picante a algo referido a su intimidad

Lejos de esquivarle al tema, Tatiana Schapiro profundizó en la intimidad de su colega. "¿Tenés juguetes?", indagó la entrevistadora, entonces Yanina Latorre sin filtro respondió: "Sí. Antes los usaba, ahora ya no. Mis compañeras de colegio no se tocaban y así terminaron: no salieron del Facebook. Uno tiene que disfrutar de la vida, gozar, gratificarse. Y si no te conocés, si no te autosatisfacés vos, no te puede satisfacer nadie".

Siguiendo con la temática referida a su intimidad, Schapiro consultó: "¿Algún truco que le quieras dar a la gente?". A lo que Yanina no dudó en exponer: "Odio cuando dicen “el bidet”. Los dedos son hermosos. Y aparte cada mina encuentra el orgasmo de manera diferente".