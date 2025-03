Viviana Canosa y un tenso cara a cara con Jorge Rial en su primer programa

Viviana Canosa arrancó con todo su nuevo proyecto en El Trece y como invitado estuvo nada más ni nada menos que Jorge Rial. Ambos protagonizaron un tenso cara a cara y la periodista le hizo una fuerte confesión expresándole que tuvo ataques de pánico por su culpa.

Jorge Rial analizó su carrera en los medios de su comunicación y también la situación en la que se encuentra su hija Morena luego de participar en un hecho delictivo. Pero en medio de todo esto, Viviana le lanzó un fuerte dardo que claramente incomodó al conductor.

"Yo te tuve miedo como a ningún hombre en mi vida", comenzó diciendo la conductora. Por su parte, Jorge Rial respondió firmemente: "No entiendo por qué... Me acuerdo que vos me decías 'no te tengo más miedo' y yo decía 'pero si nunca te hice nada", subrayó.

"Yo me moría de miedo", expresó Viviana respecto a la imagen que tenía de Jorge Rial en su momento. Además, sostuvo que "yo tenía ataques de pánico, pero a la vez fuiste como un gran maestro en muchos sentidos", confesó la periodista ante la atenta mirada de Rial.

Viviana Canosa acusó a Jorge Rial:

Este cara a cara marcó un encuentro entre los conductores después de no verse por muchos años. Luego, Viviana expresó frente a Jorge que "fuimos enemigos íntimos", lo cierto es que esta charla estuvo picante y se tocaron los diversos temas del momento con respeto y mucho análisis.