Rodrigo Lussich no se quedó callado y destruyó a Matías Bertolotti, meteorólogo de TN

La fuerte inundación en Bahía Blanca dejó como resultado personas fallecidas, casas inundadas y generó solidaridad por parte de las diferentes provincias de Argentina. En medio de todo esto, Matías Bertolotti se encargó de salir con los tapones de punta y criticar sin filtro a Rodrigo Lussich y Miguel Granados.

"Cuando hay este tipo de advertencias o alertas se tomen como se deben", comenzó diciendo. Luego, agregó: "Uno puede tener errores, yo me dedico a la meteorología desde que tengo cinco años y me gusta que lo que se estudia se comunique sin amarillismo".

"Gente como Rodrigo Lussich -que tiene muchos seguidores- es una vergüenza que hagan esto, Migue Granados no aprendiste nada de tu viejo. Miren lo que está padeciendo ahora la gente y dónde están los chistes de ustedes contra los meteorólogos", expresó muy enojado en el noticiero.

La furia de Matías Bertolotti contra Rodrigo Lussich y Migue Granados:

En Intrusos en el espectáculo, Lussich le respondió fuertemente a Bertolotti: "a propósito de un escalón humorístico que hicimos acá con respecto a los meteorólogos, se mostró muy ofendido Matías Bertolotti. Yo hago humor permanentemente y lo hago acá y en mis redes".

El fuerte descargo de Rodrigo Lussich:

"En esas cataratas que digo puedo decir algo que resulte ofensivo. No tengo problema en pedir disculpas", expresó el conductor de Intrusos. Además, agregó: "Querer relacionarme a mí con la tragedia que está pasando en Bahía Blanca es un golpe bajo y no te lo voy a permitir Matías Bertolotti. No te vi Bertolotti inmolarte por los colegas como lo haces porque hago un chiste acá".