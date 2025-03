Los extensos requisitos que Viviana Canosa tiene para que un hombre la conquiste

A pesar del retraso del programa de Viviana Canosa, la famosa conductora está lista para descender en El Trece el lunes 10 de marzo. En los días previos a su regreso televisivo, Viviana Canosa habló de su panel y cómo eligió a los periodistas que lo compondrán, pero también se permitió un momento para compartir cómo elige a los hombres.

La última pareja de la comunicadora fue Alejandro Borensztein, con quien tuvo una relación desde 2012 hasta 2019, cuando anunciaron su separación. Desde entonces, Viviana Canosa desmintió rumores de nuevos romances con hombres de la política y del espectáculo a medida que iban surgiendo. En una charla con la Revista Gente, dejó en claro por qué no volvió a apostar por el amor.

Las condiciones de Viviana Canosa para volver a enamorarse

En sus declaraciones, Canosa armó una larga lista de condiciones que tendría su hombre ideal: "Yo quiero un hombre que me traiga paz, que no me moleste, que no me fastidie. Busco alguien que sea generoso y venga a mi vida a sumarme... por ahora, prefiero estar sola y salir con amigas. Estoy tan tranquila que tengo miedo de que llegue alguien y me arruine todo".

Las condiciones de Viviana Canosa para el amor. Foto: Instagram @vivianacanosaok

"Para enamorarme, tengo que admirar al tipo y lamentablemente, hoy no me seduce nadie", cerró, categórica. La famosa es igual de estricta a la hora de trabajar, pero afortunadamente para su nuevo ciclo, logró encontrar compañeros que cumplen sus expectativas. En el panel confirmado de Viviana Canosa se encuentran Gabriel Levinas, Damián Rojo, Mariano Roa, Débora D'Amato y Pampa Mónaco.

Viviana Canosa confesó que espera al "hombre ideal"

A pesar de tener bien en claro qué es lo que busca en un hombre, Viviana Canosa reconoció que el amor no es algo que persiga en este momento: "A esta altura de mi vida, no estoy para el touch and go. Ya no me dan ganas de tener algo pasajero ni de salir a portarme mal hasta que aparezca el indicado", reconoció la conductora.

Viviana Canosa sigue esperando al hombre ideal. Foto: Instagram @vivianacanosaok

A pesar de esto, la conductora se mostró optimista sobre la posible llegada de un nuevo amor. Para prepararse, aseguró que buscará trabajar en sí misma: "Quiero estar lista y prolija para cuando llegue el hombre ideal y no metida en 40 quilombos por irme de joda con un pel...", sentenció Viviana Canosa antes de su regreso a El Trece.