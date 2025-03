La categórica respuesta de Viviana Canosa a la posibilidad de que su programa en El Trece esté postergado por pedido de Javier Milei

Tras los rumores de que el programa con el que próximamente Viviana Canosa debutará en El Trece estaría postergado por una supuesta directiva de Javier Milei, la conductora fue categórica a la hora de expresar su opinión sobre tal posibilidad, y dejó en claro sus expectativas de cara a su regreso a la pantalla chica.

Según trascendió, Milei habría tomado la incorporación de Canosa a la grilla de El Trece como una provocación en su contra, versión sobre la cual la periodista respondió categórica: "Es muy incómodo cuando escucho eso. No sé si es cierto o no. Por lo pronto a mí no me consta".

Luego, sobre la demora de su presentación en El Trece, Viviana Canosa explicó: "Lo que es cierto es que el programa se iba a lanzar el 10 de marzo, después Adrián (Suar) y Pablo (Codevila) me pidieron adelantarlo porque querían calentar la tarde y habíamos quedado en la fecha del 24 de febrero. Todo lo que van diciendo desde afuera genera expectativa, pero a mí me da incomodidad. Se armó toda una bola que es fuerte".

Viviana Canosa, sin fecha de debut en El Trece. Foto: Redes sociales El Trece.

Cuando le consultaron a Viviana Canosa sobre por qué no preguntó a las autoridades de El Trece si es cierto que una presunta orden de Javier Milei tendría que ver con la postergación de su ciclo, la conductora remarcó: "Yo prefiero no preguntar. Tengo amigos que me llaman y me dicen lo que van comentando. Les pedí que no me digan nada porque quiero estar relajada en la previa del debut. No quiero creer que es algo personal del presidente".

Mientras tanto, no hay fecha definida para el estreno del magazine de actualidad que liderará Viviana Canosa en El Trece junto a un panel compuesto por Gabriel Levinas, Damián Rojo, Mariano Roa, Débora D'Amato y Pampa Mónaco.