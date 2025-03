El actor argentino en Emilia Pérez que se prepara para los premios Óscar de este domingo: "Lo que más me sorprendió..."

Este domingo 2 de marzo, el mundo del cine tendrá los ojos puestos en la 97.ª edición de los premios Óscar, una de las ceremonias más esperadas y prestigiosas del entretenimiento mundial. Entre las nominaciones destacadas, la película Emilia Pérez, con 13 candidaturas, se ganó un lugar en el podio. Uno de los rostros destacados de la producción es el de un argentino que forma parte de este éxito, quien interpreta a Gabriel Mendoza, un hombre vinculado a situaciones de violencia dentro de una trama judicial intensa.

La película, dirigida por Jacques Audiard y protagonizada por Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón y Selena Gómez, cosechó premios en festivales internacionales y destaca no solo por su elenco, sino también por la propuesta única que trae al cine europeo. El artista en cuestión, oriundo de Tucumán y radicado en Francia, se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera, a tan solo días de la ceremonia.

Premios Óscar: el actor argentino de Emilia Pérez reveló lo que más le sorprendió del filme

En una entrevista exclusiva con EscribiendoCine, Emiliano Hasan compartió cómo fue su experiencia hasta obtener su papel en Emilia Pérez y reveló qué lo impactó del rodaje en la previa de los premios Óscar: “Lo que más me sorprendió es que todo es lento y rápido al mismo tiempo, esa ambigüedad. Tenés que esperar un montón para hacer una escena, que después va a durar un minuto, y la vas a repetir 52 veces. ¡Y de un momento para otro ya estás en otra toma!”.

Además, recordó la intensidad de las grabaciones y la energía que lo cautivó: “Yo tuve cuatro días de filmación, pequeñas partes- fue la cantidad de estimulación que hay. ¡Ahí descubrí la música!”.

Sobre cómo llegó a formar parte de la producción, Hasan rememoró: “Fue muy loco cómo me enteré del proyecto. Yo tengo una amiga colombiana, que me dijo que estaban buscando perfiles latinos para una película, pero no me había dicho qué película era (...) me enteré de qué se trataba después de haber pasado los castings, fui descubriendo de a poco. Hasta que me dieron el rol no sabía muchos detalles”.

Premios Óscar: ¿cómo reaccionó Emiliano Hasan al recibir la propuesta para formar parte de Emilia Pérez?

Aunque la audición fue un misterio hasta el último momento, después de pasar el proceso Hasan recibió la noticia de que había sido elegido para interpretar a Gabriel Mendoza en Emilia Pérez, lo cual lo llenó de emoción. "Fue una mezcla. Cuando encaro un personaje me baso mucho en Stanislavski, en la observación, miro mucho. Lo paradójico y particular de esto fue que yo soy una persona bastante tranquila y este personaje me planteaba una energía completamente distinta a lo que soy, a mi esencia".

En línea con lo anterior, el actor aseguró que la película resultó ser un desafío mucho mayor en relación a otros trabajos por la notoria diferencia de personalidades entre la de Gabriel y la suya: “Tuve que ir a buscar a lugares incómodos, sobre todo en situaciones violentas, él es un tipo violento. Me puse a leer un montón de los feminicidios, de la violencia doméstica, de las relaciones en las que los hombres se sienten superiores por poder, personas muy conectadas al ego”.

Hasan se mostró entusiasmado por la oportunidad de llevar su talento a un público internacional, mucho más en una ceremonia tan importante como los premios Óscar, representando a los latinoamericanos en una historia tan trascendental. “Yo ya había trabajado en cine, pero haciendo cortometrajes. En esta ocasión era estar filmando una película de esta envergadura, soportar un poco la presión de rodar el primer día, lo que le dicen ‘abrir el baile’”. Emiliano Hasan interpreta a Gabriel Mendoza en Emilia Pérez, la película nominada a los Óscar 2025. Foto: Instagram @_emilianohasan.

Cuando le consultaron por los reconocimientos que recibió Emilia Pérez, Emiliano aseguró sentirse muy feliz y confesó estar orgulloso de participar en un proyecto como este: “¡Súper contento! Ya poder participar en una película y que no tenga ningún premio es para estar contento. ¡Esto es un regalo, no lo esperaba! A su vez, cuando leí el guion y vi el filme dije, “¡Wow!”. Como espectador, sacando un poco el hecho de que yo estuve ahí, pensaba: ‘¡Esta película me encantaría que vaya lejos!’”.

La carrera de Emiliano Hasan en el cine europeo podrá tener un gran despegue después de este filme, y si llegara a recibir un premio Óscar, representaría un hito más en su trayectoria. La gala será una noche de lujo, y muchos de sus seguidores esperan ver cómo el actor argentino se enfrenta a este nuevo reto.