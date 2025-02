Por qué Netflix “cancela” a la actriz de “Emilia Pérez”

Karla Sofía Gascón, la actriz transgénero nominada al Oscar por su papel en "Emilia Pérez", se ha visto envuelta en una polémica que llevó a Netflix a retirarla de la promoción de la película. Todo comenzó cuando resurgieron tweets antiguos de la actriz, donde se encontraron comentarios considerados racistas.

Esto generó un debate intenso sobre el pasado de Karla Sofía Gascón y cómo las redes sociales son un arma de doble filo para las figuras públicas. Netflix, conocida por su enfoque en la diversidad y la inclusión, decidió tomar distancia de la actriz en un momento crucial: la temporada de premiaciones.

La actriz no guardó silencio.

Aunque Karla Sofía Gascón se convirtió en un ícono por ser la primera persona transgénero nominada a un Oscar, la plataforma optó por no asociarla directamente con la campaña promocional de "Emilia Pérez". Esta decisión generó opiniones divididas, ya que algunos apoyan la postura de Netflix, mientras que otros critican lo que perciben como un acto de “cancel culture”.

La actriz, por su parte, no ha permanecido en silencio. En un emotivo mensaje en redes sociales, Gascón explicó que aquellos tweets formaban parte de un momento oscuro en su vida, durante su transición, cuando buscaba aceptación en un mundo que no siempre la entendía. “He sido transparente porque no tengo nada que esconder”, declaró, añadiendo que hoy se siente orgullosa de quién es y de su camino. Sin embargo, sus palabras no fueron suficientes para calmar las aguas, y Netflix decidió mantener su distancia.

Netflix la retiró de la campaña promocional.

Uno de los aspectos más llamativos de esta situación es cómo Netflix ha manejado la comunicación. Según The Hollywood Reporter, la plataforma no ha hablado directamente con la actriz, sino que se ha comunicado únicamente con su agente, Jeremy Barber. Este detalle ha levantado sospechas sobre la relación entre la actriz y la empresa.