Por qué el otoño puede afectar el ánimo y cómo evitarlo

Con la llegada del otoño, la reducción de luz solar y los cambios de rutina pueden influir en el ánimo. ¿Qué hábitos ayudan a sentirse mejor?

El otoño es una estación que muchas personas disfrutan por sus colores y temperaturas más frescas. Sin embargo, para otras puede traer cambios en el estado de ánimo. La reducción de las horas de luz y el cambio de rutina pueden influir en cómo se siente el cuerpo y la mente durante estos meses.

Uno de los motivos principales es la menor exposición a la luz solar. Cuando los días se acortan, el organismo produce menos serotonina, un neurotransmisor relacionado con el bienestar. Al mismo tiempo, aumenta la melatonina, la hormona que regula el sueño. Este cambio puede generar cansancio, falta de energía o una sensación de tristeza.

En algunos casos, este fenómeno se relaciona con el trastorno afectivo estacional, una forma de depresión que aparece en determinadas épocas del año. Trastorno afectivo estacional suele presentarse en otoño o invierno y está asociado a la menor cantidad de luz natural. Sus síntomas pueden incluir desmotivación, cambios en el apetito y dificultad para concentrarse.

Además de los factores biológicos, también influyen aspectos cotidianos. Con temperaturas más bajas, muchas personas pasan más tiempo en casa y reducen las actividades al aire libre. Esto puede afectar la socialización, el movimiento físico y el contacto con la naturaleza, todos elementos que ayudan a mantener un buen ánimo.

otoños El otoño, una de las estaciones má lindas para disfrutar de Mendoza. Freepik. Cómo evitar que el otoño afecte el ánimo Para evitar que el otoño afecte demasiado el estado de ánimo, una de las recomendaciones más simples es aprovechar la luz natural. Salir a caminar durante el día, abrir las ventanas o realizar actividades al aire libre ayuda a que el cuerpo reciba más luz y mantenga mejor regulado su ritmo biológico.