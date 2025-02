Escándalo con Karla Sofía Gascón, la actriz de Emilia Pérez que escribió tuits racistas y puso en jaque su nominación a los premios Oscar

La actriz Karla Sofía Gascón, nominada al Oscar por su papel en la película Emilia Pérez, quedó en el centro de la polémica tras la aparición de publicaciones suyas en las redes con mensajes y comentarios racistas. Se trata de posteos realizados por la actriz transgénero en la red social X, cuando todavía tenía el nombre de Twitter, que generaron repudio en las redes. Tal fue el repudio que hubo varios pedidos para que la española sea bajada de la ceremonia de los Oscar.

Karla Sofía Gascón, primera mujer transgénero nominada premio Oscar en una categoría actoral, fue cuestionada por una serie de tuits racistas. Entre los mensajes que aparecieron recientemente figuran varias críticas cargadas de racismo contra el Islam y un polémico comentario sobre George Floyd, el joven afroamericano asesinado en Mineápolis en 2020 a manos de la policía, y el movimiento Black Lives Matter.

Entre los mensajes que Karla Sofía Gascón, candidata al Oscar a mejor protagónico por su papel en Emilia Pérez, que generaron controversia destaca una publicación de 2020 en X (antes Twitter) en la que criticó el islam junto a una fotografía de una familia musulmana en un restaurante. “El Islam es maravilloso, sin ningún machismo. Las mujeres son respetadas, y cuando son tan respetadas, se les deja un pequeño agujero cuadrado en la cara para que se les vean los ojos y la boca, pero solo si se comportan bien. Aunque se visten así para su propio disfrute. ¡Qué PROFUNDAMENTE REPUGNANTE PARA LA HUMANIDAD!”, escribió.

En 2021, la actriz española publicó otro mensaje en el que expresaba su rechazo hacia varias religiones. “Estoy harta de tanta mierda, del islam, del cristianismo, del catolicismo y de todas las malditas creencias de imbéciles que violan los derechos humanos”, afirmó.

Otra de sus publicaciones más criticadas es una de 2020 en la que se refirió al asesinato de George Floyd y las protestas en EE.UU.: “Realmente creo que a muy pocas personas les importó George Floyd, un estafador drogadicto, pero su muerte ha servido para demostrar una vez más que hay gente que todavía considera a los negros como monos sin derechos y considera a los policías como asesinos. Todos están equivocados”.

Karla Sofía Gascón pidió disculpas y anunció qué hará con su nominación al Oscar

Tras la difusión de los polémicos mensajes que publicó en redes sociales, Karla Sofía Gascón pidió disculpas y aseveró que "yo no soy racista". La protagonista de Emilia Pérez se mostró dolida por las críticas que recibe en las redes y anunció que no renunciará a su nominación a los Premios Oscar.

"Yo no puedo renunciar a una nominación (al Oscar) porque no he cometido ningún crimen ni he hecho daño a nadie. Ni soy racista ni soy nada de lo que toda esta gente se ha encargado de intentar hacer creer a los demás que yo soy", expresó Karla Sofía Gascón en una entrevista con la CNN.

Antes de la entrevista con CNN, la actriz española se había expresado en redes sociales. “Quiero reconocer la conversación en torno a mis publicaciones pasadas en redes sociales que han causado dolor. Como alguien que pertenece a una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lo siento profundamente por aquellos a quienes les he causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad”, declaró Gascón.



"Ni yo ni mi familia somos racistas, jamás, todo lo contrario, y nadie nos ha apoyado, nos conocéis desde hace años y habéis dado por hecho que unos tuits recalcando la hipocresía, el racismo y la maldad que tienen las personas en este mundo eran mis sentimientos y no una denuncia", expresó en Instagram.