La asombrosa vida de Karla Sofía Gascón, participante transgénero de MasterChef Celebrity México 2022

Karla Sofía Gascón resulta ser un rostro nuevo en el mundo de la televisión, pero la realidad es que la actriz española tiene una larga trayectoria. Y si bien comenzó su carrera en la década de los 90 y ha participado en grandes telenovelas y exitosos programas, sucede que muchos no la recuerdan porque la conocieron en aquel entonces con su anterior identidad.

En el 2018 salió a comunicar públicamente que es una mujer transgénero y que a partir de ese momento quería que dejara que la llamaran Carlos para que la comenzaran a decirle Karla Sofía Gascón.

“Toda la vida lo he sabido. Siempre lo he sabido, pero hay momentos en que no puedes hacer otra cosa. Yo no podía más que ser un niño en esa época y comportarme como tal. Entonces, no me quedó más remedio que hacerlo”, confesó Karla Sofía Gascón durante una entrevista.

Karla Sofía Gascón se animó a vivir con libertad

La actriz que interpretó a Lourdes en la serie de Netflix Rebelde tomó la decisión de comenzar el tratamiento para convertirse en mujer en el 2016.

No sabemos si en algún momento se cuestionó si su carrera se vería truncada, pues venía de varios proyectos muy exitosos. Pero la realidad es que su vida personal parece que no ha sido un impedimento para continuar con su carrera.

Karla Sofía Gascón reapareció en el 2020 en la serie Rebelde y ahora la podemos ver mostrándose tal cual es en MasterChef Celebrity México 2022.

A pesar de todas las cosas buenas que la española rescata de este proceso, la realidad es que no ha sido nada fácil, pues ha sido muy doloroso.

Karla Sofía Gascón es una de las participantes más queridas de MasterChef Celebrity México 2022.

“Yo he perdido lo que más quería, pero me he ganado a mi misma”, dijo mientras se le quebraba la voz. A pesar de que no entró en detalles, contó que su exmujer puso la mente por encima del corazón, lo que da a entender que esta tristeza viene de la relación que tiene actualmente con ella y con la hija que tienen en común.

Sin importar todo el dolor que siente y el malestar que la inunda por momentos, nos se arrepiente de nada y está muy segura de la decisión que tomó.