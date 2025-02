Dalma Maradona destrozó a Rocío Oliva, en medio de su relación con Néstor Ortigoza: "Esta sucia"

La confirmación del romance entre Rocío Oliva y el exfutbolista Néstor Ortigoza generó una fuerte repercusión en el ámbito mediático y deportivo. Entre las reacciones que suscitó la noticia estuvo la de Dalma Maradona. La mayor de las hijas mujeres de Diego Armando Maradona fulminó a la exnovia de su padre, a quien se refirió como "esta sucia".



La hija de Diego Maradona, quien en reiteradas ocasiones expresó su descontento con Oliva, se refirió al noviazgo de Rocío con Ortigoza en su participación en Ángel Responde, el programa de streaming conducido por Ángel de Brito en el canal Bondi Live.

Las escandalosas expresiones de Dalma Maradona con Rocío Oliva

En ese espacio, durante una ronda de chimentos presentada por la periodista Juli Argenta, Dalma lanzó una frase categórica cuando su compañera se disponía a iniciar hablando sobre el noviazgo de la ex de Diego con el exfutbolista de San Lorenzo: "Ah, vamos a arrancar con el fondo de olla".



Dalma también hizo mención al video en el que se ve a la pareja besándose en un boliche. "Vi el video donde se los veía a los besos en un boliche y lo único que pregunté fue si no sabían que los estaban filmando... No pasé yo el video, lo aclaro porque si no esta sucia va a pensar que la stalkeo", sentenció.



Sobre Néstor Ortigoza pesa una denuncia por violencia de género realizada por su ex pareja y madre de sus hijos. Carla Conte, otra de las compañeras de trabajo de Dalma Maradona, se refirió a este asunto: "Le deseamos lo mejor, pero después no digas que no te avisamos Rochi".

El irónico comentario de Dalma Maradona sobre el romance de Rocío Oliva con Néstor Ortigoza

El vínculo sentimental entre Rocío Oliva y Néstor Ortigoza se hizo público a través de una publicación en redes sociales. En ese posteo, la ex pareja de Maradona compartió una foto junto al exfutbolista con la frase: "Este 2025 será nuestro". El posteo no tardó en generar especulaciones, especialmente luego de que ambos fueran vistos con anillos, lo que llevó a rumores sobre un posible casamiento.



Dalma Maradona se basó en esa imagen para lanzar un irónico comentario. "Me parece muy bien... qué sé yo. ¿Llamarán a la empresa de mi mamá para que organice el casamiento? Sería demasiado", dijo la hija mayor de Diego haciendo referencia a la empresa de organización de eventos de Claudia Villafañe.

La enigmática foto que publicó Rocío Oliva junto a Néstor Ortigoza. Fuente: Instagram @rocio_g_oliva.

Las declaraciones de Dalma Maradona avivaron el conflicto de larga data entre ambas, en especial tras la mediática relación que Oliva mantuvo con Diego Maradona. De hecho, en 2020 Rocío acusó a las hijas mayores del astro de no haberla dejado ingresar a la ceremonia íntima que se realizó en la previa del masivo velatorio de Pelusa, fallecido en noviembre de aquel año.



Tiempo después, Rocío Oliva volvió a cargar contra Dalma Maradona al acusarla de no haberla invitado a la inauguración de los murales de Diego que se pintaron en la zona de Constitución. "No me invitaron a la inauguración pero los vi porque están en el acceso que agarro todos los días", expresó Oliva en una vieja entrevista con Intrusos.