La exesposa de Jorge Rial se refirió al escándalo del caso de Morena Rial

El caso de Morena Rial continúa impactando en las personas que han formado parte de la familia. En este caso Romina Pereiro, exesposa de Jorge Rial, hizo algunas declaraciones sobre lo que piensa al respecto basada en su experiencia durante el tiempo que estuvo casada con el periodista.

Consultada por LAM (América TV), Romina Pereiro opinó sobre la compleja situación familiar que atraviesa su expareja, debido al arresto y posterior detención policial de Morena Rial, ya que el periodista ha quedado en una difícil posición como padre ante la opinión pública.“¿Qué puedo decir? No puedo opinar mucho de un tema tan delicado, me parece que no corresponde, pero me da tristeza. La conozco mucho", introdujo la especialista en nutrición en la nota que le realizaba el cronista del programa de chimentos.

En referencia a la actual relación con Jorge Rial, la nutricionista expresó la cordialidad que se mantiene hasta hoy, por ello reveló: “Cuando pasa algo tanto de mis nenas como de las de él, o algo grave, en general nos mandamos un mensaje, más que nada de apoyo. Con Rochi también. Es triste la situación entonces está bueno tener una red apoyo”.

Romina Pereiro opinó sobre la detención de Morena Rial

Si bien no profundizó en detalles puntuales de la conversación que tuvo con Jorge Rial luego de la detención de Morena Rial, deslizó: “Lo vi como cualquier papá en una situación así”. En referencia a la particular situación que experimenta su exmarido al ver a su hija mayor tras las rejas luego de ser acusada nuevamente por robo en la modalidad de escruche, en algunas viviendas de la zona norte de Buenos Aires.

Cabe recordar que Jorge Rial y Romina Pereiro blanquearon su romance en 2017, luego contrajeron matrimonio en 2019, terminando divorciados en 2022, tras una crisis que los medios cubrieron con una esquiva respuesta de ambos cuando los cronistas se acercaban para preguntarles sobre los primero rumores de separación.