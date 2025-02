Jonatan Viale y Baby Etchecopar tuvieron una escandalosa pelea fuera del aire y se filtró el video: "De mier..."

Con los medios sacudidos por el mercado de pases en radio y televisión, la guerra de periodistas está más filosa que nunca. Mientras Eduardo Feinmann defenestra a Luis Majul y Flor de la V se le planta a Viviana Canosa, Baby Etchecopar protagonizó un fuerte cruce con Jonatan Viale fuera del aire en Radio Rivadavia con un motivo completamente inesperado.

Fue la Revista Pronto la que compartió el corto video de los dos conductores que comparten el pase de las 18 horas en la nueva grilla de Radio Rivadavia. En el clip, se puede ver como Joni Viale se retira del estudio enojado exclamando "no aguanto más a este Baby de mier...", mientras que el otro conductor de La Nación + exclama "(...) boludo que sos", haciendo un gesto frustrado.

La verdad detrás de la pelea entre Baby Etchecopar y Jonatan Viale

Invitado a "Puro Show", Etchecopar fue cuestionado sobre su cruce con el periodista de TN que renueva equipo para 2025. Fue entonces que el locutor hizo una confesión inesperada: el video de la pelea fue planeado. "Ayer me crucé con Jony y grabé un video puteándolo para ver si la gente habla", reveló con una risa, entretenido al ver el efecto de su pequeño montaje en los medios.

Para Baby Etchecopar, los periodistas hoy en día necesitan "volver al conventillo permanentemente": "El otro día Joni Viale se fue antes del programa porque tiene que llegar al canal y me hacen una nota de 'están peleados y no hay pase'. Ponele, yo lo quiero a Joni pero si, estoy peleado. ¿A quién le importa? ¿Qué cambia si estoy peleado?", cuestionó.

A pesar de reconocer que si tiene problemas con Jonatan Viale, quien también se cruzó con Luis Novaresio en los últimos días, Etchecopar le restó importancia a los conflictos de los periodistas fuera del aire. "Serviría que nos agarremos a trompadas en la cabina", bromeó, antes de confesar que "la verdad no tengo vocación ni tiempo para pelearme con Joni".

Finalmente, Baby afirmó que ya no tiene tiempo ni energía para los escándalos: "Yo a veces me pongo triste cuando pasaron tantos años y va quedando menos en la vida para disfrutar. En el caso de Feinmann no es ego, es su carácter, es un tipo rígido. En el caso de Jony bueno, es Joni, pero la vida te va enseñando que los dolores son iguales para todos. Yo disfruto de mi vida privada, de las cosas simples", cerró.

Jonatan Viale renueva su equipo en TN

El conductor de TN vuelve con su ciclo y nuevos panelistas. Foto: Instagram @vialejonatan

Mientras tanto, Jonatan Viale arma su equipo en TN para una nueva temporada de "¿La ves?". En su cuenta de Twitter (ahora X), el comunicador fue lanzando uno por uno los nombres de los colegas que lo acompañarán en 2025. Una de las nuevas incorporaciones es Bruno Yacono, joven promesa del canal, y Liliana Franco actuará como refuerzo en rol de panelista rotativa.

Manu Jove y Guadalupe Vázquez también regresan al ciclo informativo del hijo de Mauro Viale, ambos confirmados por el mismo conductor como panelistas fijos esta nueva temporada. Por último, Viale adelantó la incorporación de Santiago Bulat a su equipo, describiendo al comunicador como "muy avanzado" y expresando su entusiasmo por la forma que toma su nuevo panel.