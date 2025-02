Habló Gaby Espino luego de los rumores de romance con el ex de Pampita, Roberto García Moritán

Los rumores sobre un posible romance entre Gaby Espino y el exmarido de Pampita, Roberto García Moritán, surgieron después de su salida juntos en Miami. Frente a esto, la actriz venezolana explicó su versión sobre la cena que compartió con el empresario y despejó todas las dudas.

Gaby Espino desmintió los rumores de romance con el ex de Pampita

Este miércoles, Gaby Espino rompió el silencio a través de un audio que reprodujeron en Intrusos, en el cual aclaró lo sucedido con el ex de Pampita. La actriz explicó que el encuentro con García Moritán fue simplemente una salida entre amigos y agregó que no existe ningún tipo de relación romántica entre ellos.

“Esta nota de prensa me sorprendió muchísimo porque no es cierto. Yo a Roberto lo conocí el sábado que fuimos a cenar. Tenemos amigos en común, hablamos y me invitó a cenar. Ahí nos conocimos, la pasamos bien, pero fuimos simplemente como amigos”, expresó.

Además, Espino, quien no está en pareja públicamente desde hace un tiempo, fue tajante al asegurar que no hubo nada más después de aquel episodio: “Solo nos vimos una vez ese sábado y no sé nada más. No tengo ningún tipo de relación con él, me parece un hombre agradable pero no lo conozco más allá. Esa es toda la historia y el tiempo me dará la razón porque no me verán más con él”.

Para concluir, Gaby remarcó: “No existe ningún tipo de relación, por eso me sorprendió tanto la nota de prensa y que llegaran esas fotos, porque fue una salida como amigos. Quisiera contar más, pero no tengo para decir porque solo lo vi una vez y ya”.

Gaby Espino trabajó como actriz, modelo y presentadora, participó en exitosas telenovelas como Señora Acero y Más sabe el diablo. Foto: Instagram @gabyespino.

¿Por qué siguen circulando los rumores de romance entre Gaby Espino y Roberto García Moritán?

Aunque Gaby aclaró que solo fue una reunión sin segundas intenciones, los rumores persisten. Según Teleshow, después del encuentro en el restaurante Los Fuegos de Francis Mallmann, en el Faena Hotel de Miami, ambos compartieron un espectáculo en el Teatro del lugar, lo que, sumado a la ocasión, avivó aún más las especulaciones.