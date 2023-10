Gaby Espino saca a la luz su pasado y confirma por qué sigue soltera

Gaby Espino abrió su corazón en una sincera conversación con Alejandro Chabán para su podcast en torno al tema “Cómo sanar la relación con tu ex”. La modelo, presentadora y empresaria venezolana no se guardó nada sobre sus exparejas, cómo se lleva con ellos en la actualidad y la reacción de sus hijos, Oriana y Nikolas, pues está soltera hace tiempo.

“Ellos forman parte de mi vida, y en algún momento nos quisimos y nos adoramos. El amor se transforma y no es algo cliché, es real. Quizá ya no es amor de pareja. Siempre he tratado de sanar en positivo y tratando de ver las cosas buenas de la experiencia“, señaló Gaby Espino.

Gaby Espino prefiere llevarse bien con sus ex.

Y es que esta venezolana abraza la soltería por un motivo: ella no cree en los príncipes azules y sabe lo que quiere. “Quiero una persona que sea trabajadora como yo, próspera y con miles de sueños y metas como yo. Una persona no sólo soñadora, sino con plan de acción”, dijo.

Gaby Espino solo quiere compartir su vida con alguien honesto y sincero. “Todas las relaciones que he tenido me han dejado algo, me ha hecho que llegue al lugar en el que estoy hoy. Más que un error es un aprendizaje. Ahora sé lo que quiero que esa persona tenga, quiero que sea luchadora, una persona honesta como yo, que sea familiar, respetuosa y que tengamos el mismo Norte sin que seamos iguales”, indicó.

Mira el video

Eso sí, Gaby Espino sostuvo que no piensa hacer uso de las aplicaciones. “No estoy en ninguna app. Probé, pero no soy de salir a una cita a ciegas. Conversé por mensaje con alguna persona, nos escribimos un par de cosas y lo dejé ahí. No estoy en desacuerdo, pero me di cuenta de que no soy de apps”.